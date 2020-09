Zákaz návštev v domovoch pre seniorov a meranie teploty, mesto Prešov sprísnilo opatrenia

Meranie teploty na úradoch

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Prešov od piatku sprísnilo bezpečnostné opatrenia na všetkých pracoviskách mestského úradu. Ide o prevenciu pred šírením ochorenia COVID-19 . Zmeny nastanú aj v oboch mestských zariadeniach pre seniorov.Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek , od piatka 18. septembra budú poverení pracovníci všetkým návštevníkom Mestského úradu v Prešove pri vstupe do budovy opäť merať telesnú teplotu.„V prípade, že niekto bude mať aj po opakovanom meraní zvýšenú teplotu nad 37°C, bude vyzvaný, aby budovu opustil. Mesto Prešov týmto spôsobom reaguje na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v regióne a pribúdajúce prípady ochorenia COVID-19 v Prešovskom okrese,“ vysvetlil Tomek.Do budovy Klientskeho centra na Jarkovej ulici 26 budú môcť vchádzať maximálne štyri osoby naraz. Jednotlivé odbory mestského úradu budú prijímať verejnosť len počas stránkových hodín.„Pre všetkých návštevníkov naďalej platí povinnosť mať prekrytú tvár rúškom a dezinfikovať si pri vstupe do budovy ruky. Zároveň odporúčame priniesť si so sebou vlastné pero,“ dodal hovorca.Sprísnené opatrenia sa dotknú aj oboch zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, kde platí od piatku zákaz všetkých návštev.„Mesto Prešov chce týmto spôsobom chrániť tú najzraniteľnejšiu skupinu ľudí, ktorou sú práve seniori. Ide o preventívne opatrenie, keďže výskyt koronavírusu bol nedávno potvrdený priamo u klientov domova dôchodcov v inom meste,“ vysvetlil Tomek. Zákaz návštev v prešovských zariadeniach pre seniorov platí do 30. septembra.„O ďalšom postupe, prípadne predĺžení zákazu návštev, rozhodne mesto Prešov v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie,“ dodal hovorca.