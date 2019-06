Zákaz ozbrojovania politických strán v pléne neprešiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 26. júna (TASR) - Zákaz ozbrojovania politických strán a vytváranie ich ozbrojených zložiek i ďalšie zmeny v zákone o politických stranách v Národnej rade (NR) SR v stredu neprešli. Návrh novely predložili na júnovú schôdzu poslanci z klubu SaS. Predkladatelia chceli podrobnejšie a konkrétnejšie vymedziť požiadavky na demokratický charakter politických strán.pripomínali predkladatelia návrhu.Poslanci upozorňovali, že je evidentné, že ozbrojené zložky politických strán sú nezlučiteľné s demokratickým politickým systémom, a preto ich navrhli poslanci zakázať. Novela predpokladala aj zákaz využívania príspevkov zo štátneho rozpočtu na podporu ozbrojených zložiek.Zamedziť chceli tomu, aby sa politické strany nielenže samé neozbrojovali a nevytvárali ozbrojené zložky ako svoju súčasť, ale aby nemohli zákaz obchádzať tým, že by zo štátnych príspevkov podporovali ozbrojené útvary a skupiny, ktoré by formálne neboli spojené s politickou stranou.vysvetlili. Navrhovali aj úpravu dôvodov, pre ktoré je možné odmietnuť registráciu politickej strany.Plénum tiež odmietlo novelu zákona o mene a priezvisku. Poslanci opozičnej SaS navrhovali, aby rodičia, ktorí nemajú spoločné priezvisko, mohli svojmu dieťaťu určiť dohodou priezvisko iba jedného z nich, do podoby, aby podľa novej právnej úpravy mohli dohodou dieťaťu určiť aj priezvisko oboch rodičov.