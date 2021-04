Zákaz vychádzania bude mať od 19. apríla viacero výnimiek, vláda schválila aktualizáciu opatrení

Všetci sa nemusia preukazovať testom

Pre koho platia výnimky?

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Kabinet schválil aktualizáciu opatrení, ktoré predstavitelia vlády ohlásili v utorok. Úlohou hlavného hygienika SR Jána Mikasa je ešte vydať vyhlášku, ktorou zabezpečí obmedzenia podľa COVID automatu . Ide najmä o uzatvorenie príslušných prevádzok a zákaz podujatí, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania.Zákaz vychádzania bude podľa uznesenia vlády platiť od 19. apríla od 05:00 do 01:00 nasledujúceho dňa. Obmedzenie však bude platné najneskôr do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla. Zo zákazu vychádzania budú naďalej platiť výnimky v čase od 5:00 do 20:00.Negatívnym testom sa však po novom novom nebudú musieť preukazovať osoby po očkovaní mRNA vakcínou, ak od očkovania uplynulo 14 dní po druhej dávke alebo po očkovaní vektorovou vakcínou, pričom od prvej dávky uplynuli štyri týždne. Naďalej platí, že test nebudú potrebovať ani osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za uplynulých 90 dní.Ak osoby neabsolvovali očkovanie alebo ochorenie neprekonali, negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu nie starší ako sedem dní bude potrebný na cestu do maloobchodnej predajne alebo prevádzky či na hromadné podujatie, ktoré povolil Úrad verejného zdravotníctva SR Táto podmienka sa týka aj cesty do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia. Platnosť testu pre ostatných zamestnancov či podnikateľov bude závisieť od zaradenia okresu do príslušného stupňa varovania podľa COVID automatu, výnimky z testovania pre nich platia rovnako.Výnimky zo zákazu vychádzania naďalej platia aj pre cesty za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb, cesty do zdravotníckeho zariadenia, na testovanie, pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva či krst. Týka sa to tiež cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, cesty so psom alebo mačkou do vzdialenosti kilometra od bydliska, či cesty na účel vycestovania do zahraničia, okrem cesty na rekreáciu.