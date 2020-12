Zákaz vychádzania na Slovensku sa môže skončiť už o pár dní, stráca platnosť uplynutím núdzového stavu

Núdzový stav sa už nedá predĺžiť

Od marca bolo dosť času na zmenu

24.12.2020 - Všetky obmedzenia základných práv nariadené v rámci núdzového stavu, medzi nimi aj zákaz vychádzania, strácajú platnosť uplynutím núdzového stavu. Pre agentúru SITA to uviedol vedúci Katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba.Núdzový stav sa na Slovensku končí v utorok 29. decembra. Viacerí koaliční poslanci Národnej rady SR (NR SR) či ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) však nevylúčili, že sa poslanci do 29. decembra zídu v parlamente a platnosť núdzového stavu predĺžia.Giba ďalej vysvetlil, že platná právna úprava nepripúšťa predĺženie núdzového stavu nad 90 dní. „Keby sa stalo to, že po uplynutí núdzového stavu bude tento po niekoľkých hodinách či desiatkach hodín formálne nanovo vyhlásený aj s rovnakými obmedzeniami, dostaneme sa do neželaného stavu, kde možno text ústavného zákona nebude formálne porušený, ale bude obídený jeho účel a zmysel,” ozrejmil ústavný právnik.Formálne by podľa neho nešlo o predĺženie, ale o vyhlásenie „nového” núdzového stavu. „Fakticky by však išlo o predĺženie núdzového stavu,” doplnil.Zároveň zdôraznil, že uplynutím núdzového stavu by opatrenia účinné od soboty 19. decembra stratili záväznosť, nanajvýš by bolo podľa jeho slov možné urobiť „len morálny apel ďalej sa nimi riadiť v záujme zodpovednosti a ochrany nás všetkých”.„Keby sa s malým prerušením formálne vyhlásil nový núdzový stav a znova by sa zaviedli rovnaké opatrenia, potom by opäť platili záväzne. Nedá sa tiež vylúčiť, že sa medzi sviatkami zíde parlament a ,napochytro' schváli nejakú novelu ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorá umožní núdzový stav predĺžiť. Je škoda, že vôbec tieto otázky musíme riešiť, lebo od marca bolo dosť času pripraviť, náležite prediskutovať a v riadnom legislatívnom konaní schváliť novelizáciu tohto ústavného zákona,” myslí si Giba. Tým by sa podľa neho mohlo reagovať na situáciu, v ktorej sa Slovensko nachádza, „bez toho, aby vznikal dojem chvatnej práce a s ním nevyhnutne spojená pachuť”.Parlament vo štvrtok 17. decembra rozhodol, že o vládnych návrhoch týkajúcich sa núdzového stavu bude hlasovať na najbližšej schôdzi, ktorú zvolá predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Podľa vládnej novely ústavného zákona by bolo možné núdzový stav v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane.S predĺžením núdzového stavu však bude musieť súhlasiť parlament, a to do 20 dní od prvého dňa jeho predĺženia. Z navrhovanej vládnej novely zákona o ústavnom súde zasa vyplýva, že Ústavný súd SR by mohol preskúmať rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu.