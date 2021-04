Zákaz vychádzania na Slovensku sa skráti pre okresy v prvom a druhom stupni varovania

Zákaz vychádzania so zmenami

Kto sa nemusí testovať?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.4.2021 - Slovensko od pondelka 3. mája prejde v rámci COVID automatu do červeno-bordovej fázy. Návrh aktualizácie opatrení predložil na stredajšie online rokovanie vlády minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, uznesenie kabinet schválil.Pre okresy v prvom a druhom stupni varovania sa po novom zákaz vychádzania skráti, s výnimkami bude platiť od 21:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Rekreácia v zahraničí bude naďalej zakázaná.V platnosti zostáva aj povinnosť nosiť respirátor FFP2 alebo N95/KN95 v obchodných prevádzkach, v hromadnej doprave a vo všetkých interiéroch, okrem domácností a fyzicky náročných prác.V rámci národného COVID automatu bude od pondelka 10 okresov bordových, červených bude 69. „Doma treba byť do 21:00. Pravidlo platí pre celú krajinu rovnako,“ uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Podmienky pre terasy či fitnescentrá sa nezmenili. Povolili sa návštevy vo väzniciach.Testovanie na ochorenie COVID-19 sa v zmysle platného COVID automatu nevzťahuje na osoby, ktoré sú minimálne 14 dní po očkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer&Biontech, Moderna) alebo štyri týždne po očkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca).Povinnosť testovania v zmysle platného COVID automatu sa takisto nevzťahuje na ľudí, ktorí boli očkovaní a uplynulo 14 dní po prvej dávke očkovania a ak táto osoba prekonala za posledných 180 dní ochorenie COVID-19.