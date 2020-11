Zákaz vychádzania už neplatí, certifikát z plošného testovania nepotrebujete

Kiná aj divadlá dostali zelenú

Môžu sa otvoriť aj fitnescentrá a plavárne

16.11.2020 - Od nedele 15. novembra už neplatí zákaz vychádzania. Platnosť certifikátov z plošného testovania na ochorenie COVID-19 sa skončila. Núdzový stav bol predĺžený o ďalších 45 dní. Upozorňuje na to polícia na sociálnej sieti.Od pondelka 16. novembra sa otvárajú prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, pričom buď musia mať zabezpečené fixné upevnenie miest na sedenie, alebo sa ne bude vzťahovať limit jedna osoba na 15 metrov štvorcových.Povolené však budú len predstavenia so sediacim obecenstvom, pričom sedenie môže byť zabezpečené v každom druhom rade alebo šachovnicovo. Zakázaná je konzumácia nápojov a jedál. Organizátor predstavení musí zároveň pred začiatkom odmerať telesnú teplotu účinkujúcich a nepovoliť im vstup, ak majú teplotu vyššiu ako 37,2°C.Povoľujú sa aj bohoslužby, avšak len so sediacimi veriacimi, pričom budú musieť sedieť v každom druhom rade, respektíve šachovnicovo.Taktiež sa môžu otvoriť fitnescentrá a plavárne, pričom naraz v nich bude môcť byť najviac šesť zákazníkov. Personál musí nosiť rúška a vo zvýšenej miere upratovať, čistiť a dezinfikovať priestory a vybavenie.Zároveň platí podmienka jedna osoba na 15 štvorcových metrov.