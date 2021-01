Zákaz vychádzania v Nitre a okolí sa sprísni, negatívny test bude potrebný aj na prechádzku do prírody (video)

aktualizované 6. januára 16:50



Tri kolá testovania

Na Slovensko prídu milióny testov

Pomôže aj armáda

6.1.2021 (Webnoviny.sk) -Od pondelka 11. januára od 5:00 do 29. januára bude platiť v okrese Nitra sprísnený zákaz vychádzania . Napríklad na cestu do zamestnania bude potrebné potvrdenie o negatívnom PCR alebo antigénovom teste. Na tlačovej konferencii po stredajšom rokovaní vlády o tom informovali zástupcovia všetkých koaličných strán.Minister zdravotníctva Marek Krajčí OĽaNO ) doplnil, že vláda odporúča Nitre, aby pretestovala všetkých obyvateľov v troch kolách, ktoré by mali byť s týždňovými intervalmi, najlepšie počas víkendu. V okrese budú sprísnené policajné kontroly, aj na vstupe do okresu.Podľa Krajčího je situácia v Nitre horšia, ako bola na Orave. Dúfa, že tak, ako pomohlo plošné testovanie tam, pomôže aj v Nitre. Zároveň prosí ľudí, ktorí budú mať negatívny výsledok testu, aby aj napriek tomu dodržiavali platné opatrenia aj zákaz vychádzania.Testovať sa bude aj vo firme Jaguar Land Rover . Šéf rezortu práce Milan Krajniak Sme rodina ) uviedol, že tieto testy budú platiť rovnako ako z iných odberných miest.Minister školstva Branislav Gröhling SaS ) podotkol, že v priebehu štvrtka 7. januára bude na Slovensku 2,6 milióna antigénových testov, ktoré zabezpečilo ministerstvo hospodárstva. Doplnil, že je opcia na ďalších 2,6 milióna testov.„V priebehu najbližších týždňov tak bude k dispozícii viac ako päť miliónov testov," doplnil. Vyzval primátorov miest, v ktorých sa zhorší situácia, aby zorganizovali plošné testovanie.S plošným testovaním obyvateľov v okrese Nitra bude pomáhať aj 150 príslušníkov Ozbrojených síl SR, z toho 30 zdravotníkov. Informovala o tom hovorkyňa rezortu obranu Martina Kovaľ Kakaščíková „Testovanie obyvateľov spôsobom, aký bol nastavený v rámci operácie Spoločná zodpovednosť, sa opäť potvrdil ako jedno z najefektívnejších riešení v boji proti rýchlemu a nebezpečnému šíreniu ochorenia. Preto po ňom siahame aj v prípade naozaj kritickej situácie v okrese Nitra,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).Ministerstvo obrany SR okrem personálnej súčinnosti poskytne aj 15-tisíc kusov antigénových testov tak, aby sa s testovaním mohlo začať už v piatok 7. januára.