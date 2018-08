Zákazky s nízkou hodnotou by sa podľa zamestnávateľov mali zverejňovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 21. augusta (TASR) – Zamestnávateľské združenia a obchodné komory v spoločnom stanovisku apelujú na potrebu transparentnosti a verejnej kontroly v obstarávaní pri zákazkách s nízkou hodnotou (ZNH). Navrhujú ich zverejňovanie ex ante vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Zároveň vyzývajú vládu, aby novelu zákona o verejnom obstarávaní neschválila bez toho, aby bola zabezpečená primeraná miera verejnej kontroly.Novela zákona o verejnom obstarávaní má podľa zamestnávateľov priniesť mnoho pozitívnych zmien. Široká odborná verejnosť vrátane podnikateľov podľa nich súhlasí s názorom, že verejné obstarávanie by malo byť čo najviac efektívne, ale zároveň aj transparentné, a čo najmenej administratívne a časovo náročné.Navrhované zmeny postupov obstarávania pri ZNH v nich však vzbudzujú obavy, uvádza sa v stanovisku.zdôraznili.Zamestnávatelia tiež vyzvali vládu, aby novelu zákona o verejnom obstarávaní neschválila bez toho, aby bola zabezpečená primeraná miera verejnej kontroly pri zákazkách s nízkou hodnotou. Navrhované opatrenie by malo zabezpečiť nevyhnutnú mieru transparentnosti, zachovanie hospodárskej súťaže v regiónoch Slovenska aj efektívnosť vynakladania verejných financií.