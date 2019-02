Zákazníci aj obchodníci vsádzajú na elektronické nákupné poukážky stále viac

O Cashback World

"Pod názvom eVoucher ponúkame už aj zákazníkom na Slovensku možnosť zakúpiť si elektronické nákupné poukážky. Okrem toho, že sú plnohodnotným ekvivalentom tradičných nákupných poukážok, zákazníkom poskytujú aj ďalšie benefity navyše," hovorí Laura Bertoldová, Head of Marketing myWorld Slovakia, prevádzkovateľa medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World na Slovensku.Tradičné nákupné poukážky v obvyklej papierovej či plastovej forme sa dajú použiť nielen pre vlastnú potrebu, ale je možné ich aj podarovať. Nevýhodou takýchto poukážok však je, že každý predajca vydáva vlastné, ktoré platia iba u neho. Zadovážiť si ich zákazníci musia u každého zvlášť.Oproti tomu eVoucher od Cashback World je možné zakúpiť na jednom mieste a platí u viacerých predajcov, ktorých počet postupne rastie. Momentálne eVoucher akceptujú v predajniach ZOOT, Martinus, Panta Rhei, Terno, Kraj, Decathlon, Bata, v kinách Cinema City a u online predajcov MALL a CEWE. Znamená to, že slovenskí zákazníci si tak môžu prostredníctvom eVouchera zakúpiť prakticky akýkoľvek druh tovaru podľa potreby.Aj zakúpenie eVouchera je veľmi jednoduché. Pre zákazníkov na Slovensku je dostupný ako funkcia v mobilnej aplikácii The Cashback App od nákupného spoločenstva Cashback World. "V Cashback App alebo prostredníctvom webovej stránky www.cashbackworld.com si ho môže každý, kto je členom Cashback World zakúpiť, zaplatiť a ihneď použiť na nákup, alebo ho poslať ďalej ako darček. Celý proces zaberie len pár sekúnd."Ďalšou veľkou výhodou je, že za každý takto zakúpený eVoucher zákazník dostáva tzv. Cashback, teda časť zaplatenej sumy sa mu vráti späť. Ďalej získava aj tzv. Shopping Points, za ktoré získa ďalšie výhodné zľavy. Pre využívanie všetkých výhod, ktoré nový eVoucher ponúka je potrebné, aby bol zákazník zaregistrovaný v nákupnom spoločenstve Cashback World. Registrácia je bezplatná a členstvo v Cashback World môžete získať online a taktiež osobne v jednej z partnerských predajní.Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World ponúka atraktívne nákupné výhody (Cashback a Shopping Points) zákazníkom, ktorí chcú ušetriť pri svojich nákupoch v celom svete použitím Cashback nákupnej karty v kamennej predajni alebo online. Okrem toho Cashback World ponúka firmám jednoduchý a inovatívny vernostný program, cez ktorý sa môžu stať členom nákupného sveta. Cashback World je v súčasnosti aktívny v 47 krajinách sveta. 11 miliónov jeho súčasných členov si užíva nákupné výhody u 120 000 obchodných partnerov na celom svete. Viac informácií je dostupných na www.cashbackworld.com