Zákazníci OMV môžu vďaka akcii „Kúp si svoj strom“ vrátiť prírode kúsok lesa

26.9.2022 (Webnoviny.sk) -Vedeli ste, že na Slovensku len za posledných 10 rokov zmizlo viac ako 700 kilometrov štvorcových pôvodného lesa? Nové stromy síce pribúdajú, no v skutočnosti sa vyrúbaný les dostane do pôvodného stavu až po 1300 rokoch. Aj preto sa Lesoochranárske zoskupenie VLK nesnaží o novú výsadbu, ale chce chrániť pôvodné prírodné spoločenstvá.Lesoochranárskemu zoskupeniu už viac ako dve desaťročia patrí súkromná prírodná rezervácia Vlčia. V pôvodne hospodárskom lese, ktorého súčasťou boli aj holoruby, sa dnes nerobí nič – neťaží sa drevo, nepoľuje sa, ani sa nesadia nové stromy. Príroda si ho vzala späť.Územie rezervácie sa pomaly zväčšuje – aj vďaka zákazníkom OMV, ktorí na čerpacích staniciach v rámci akcie "Kúp si svoj strom" môžu meniť svoje SMILE & DRIVE body za jej rozširovanie . Body môžu prevádzať online alebo pri pokladniciach na čerpacích staniciach, pričom bez ohľadu na spôsob ich OMV zdvojnásobuje."Keď sme sa vlani zamýšľali nad tým, ako zmysluplne prispieť k ochrane prírodného bohatstva Slovenska, bola spolupráca so zoskupením VLK pre nás krokom do neznáma. Ukázalo sa však, že naši zákazníci si uvedomili dôležitosť tohto projektu a podporujú ho," hovorí Ľubica Slabejová, marketingová manažérka OMV Slovensko."Sadením stromov sa dá zasadiť strom, no nie vysadiť les," vysvetľuje náčelník zoskupenia Juraj Lukáč, prečo vidí v projekte "Kúp si svoj strom" zmysel. "Veľká väčšina, až 99 % novovysadených stromčekov sa i tak nedožije dospelého veku," dodáva. Hoci podobne ako ostatní členovia zoskupenia nevlastní auto, víta, že vďaka spolupráci s OMV sa VLK-u podarilo osloviť úplne novú skupinu ľudí a upriamiť ich pozornosť na ochranu prírody.Vo Vlčej sa tak môže les pokojne rozvíjať – celý komplexný ekosystém, ktorého súčasťou sú zvieratá, huby, rastliny i hmyz. "Všimli si to aj zvieratá, ktoré sa tam vrátili a chodia tam omnoho viac ako do okolitých lesov," hovorí Lukáč.