Zákazníci rozhodli: Najvyššiu kvalitu má vernostný program Clubcard a módna značka F&F

9.1.2025 (SITA.sk) -"Ďakujeme našim zákazníkom za dôveru, s ktorou sa každý deň vracajú do našich obchodov a využívajú naše služby. Vernostný program Clubcard je prvý a najväčší vernostný program svojho druhu na Slovensku, využíva ho viac ako 1,4 milióna zákazníkov, za čo sme veľmi radi a vážime si to. Rovnako nás veľmi teší, že módna značka F&F má na Slovensku obľubu a pevné miesto v nákupných zoznamoch našich zákazníkov. Tieto ocenenia nás motivujú pokračovať v našom úsilí prinášať zákazníkom kvalitné služby a produkty za výhodné ceny," povedalNa základe najnovšieho prieskumu slovenského trhu získalprestížne oceneniev kategórii Vernostný program. Prieskum QUDAL, ktorý realizuje švajčiarska organizácia ICERTIAS, meria spotrebiteľskú skúsenosť, spokojnosť s kvalitou služby a ponuku trhu.Vernostný program Clubcard od jeho zavedenia v roku 2010 pomáha zákazníkom šetriť peniaze. Zákazníci si najviac obľúbili okamžitú úsporu z výslednej ceny nákupu, peňažné poukážky, ktoré im vracajú naspäť peniaze, a výrazné zľavy, ktoré ako členovia Clubcard získajú pri promo akciách. Okrem zliav a peňažných poukážok môžu tiež zákazníci s aplikáciou Clubcard získať extra mesačné kupóny, zľavy na mieru podľa predošlých nákupov alebo sa zapojiť do súťaží.V rámci online prieskumu slovenského trhu získaloprestížne oceneniev kategórii odevné oddelenie pre najlepší pomer ceny a kvality. Certifikát BestBuy Award patrí už roky k najvyššiemu uznaniu a oceneniu práce obchodníkov, ktorí sa usilujú dlhodobo prinášať zákazníkom priaznivý pomer ceny a kvality, ktoré udeľuje medzinárodná organizácia ICERTIAS zo Švajčiarska.Značka F&F pravidelne vyhráva v spotrebiteľských prieskumoch a ponúka slovenským zákazníkom najnovšie módne trendy mužskej, dámskej i detskej módy už viac ako 17 rokov. Patrí medzi obľúbené módne značky a Slováci ju radi vyhľadávajú najmä pre pestrú paletu výrobkov za dostupné ceny. V roku 2021 značka predstavila novú kolekciu Made Mindfully vyrobenú zodpovedným spôsobom s ohľadom na ochranu životného prostredia a vzácnych zdrojov našej planéty.Dôveru zákazníkov Tescu potvrdili vlani aj výsledky 9. ročníka marketingového programu Dôveryhodné značky , v ktorom spotrebitelia hodnotili najsilnejšie značky. Najväčšiu dôveru Tesco získalo opäť v kategóriách e-shopy s potravinami so službou Online nákupy aj v kategórii predajcovia odevov so značkou F&F.Tesco uspelo aj v 12. ročníku programu Voľba spotrebiteľov . Zákazníci označili 17 výrobkov vlastnej značky Tesco za ich najobľúbenejšie. Opakovane dominovali najmä Tesco rastlinné potraviny ako vegánske zmrzliny, výživné strukovinové šaláty či rastlinné mlieka.Informačný servis