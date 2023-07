Zákazníci Tesca rozhodnú o finančnej podpore pre 231 lokálnych projektov

zrealizovať viac ako 100 kultúrnych podujatí



zrekonštruovať takmer 60 ihrísk



zorganizovať približne 200 vzdelávacích aktivít



skrášliť viac ako 150 verejných záhrad a parkov



uskutočniť vyše 10 detských táborov



podporiť viac ako 20 aktivít na pomoc útulkom pre zvieratá



Zdroj: Tesco, SR



10.7.2023 (SITA.sk) -Počas apríla tohto roka neziskové organizácie, občianske združenia, školy a škôlky, miesta a obce prihlásili do 13. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame 402 projektov na zlepšenie života v komunitách. Z prihlásených nápadov vybrala komisia 231 projektov. Každý z nich získa finančný príspevok, o výške ich podpory však rozhodnú zákazníci Tesca v známom hlasovaní pomocou žetónov."Hoci grantový program Vy rozhodujte, my pomáhame Tesco organizuje už 13. krát, veľmi nás teší stále veľký záujem o grant aj kreativita nápadov. Doteraz sme pomohli zrealizovať viac ako 2 000 projektov na zlepšenie života v komunitách po celom Slovensku dokopy za takmer 1,9 milióna eur," hovoría dodáva: "Teší nás, že ľudia na Slovensku preberajú iniciatívu a každý rok aktívne prispievajú k lepšiemu životu vo svojej komunite. Napríklad v poslednej edícii opäť odovzdali milióny hlasov, dokonca sa sami zaujímajú o dátum hlasovania v jednotlivých obchodoch."Za dvanásť edícií programu zákazníci odovzdali projektom viac ako 36 miliónov hlasov. Hlasovanie je skutočne jednoduché – za každý nákup dostane zákazník papierový žetón. Ten vhodí do hlasovacieho zariadenia k jednému z troch lokálnych projektov na zlepšenie okolia, ktorý sa mu najviac páči. Projekt s najviac žetónmi získa v každej predajni finančnú podporu vo výške 1 300 eur, projekt na druhom mieste dostane 600 eur a na treťom 300 eur. Celkovo Tesco finančne podporí 231 najlepších lokálnych projektov sumou 169 400 eur.Najviac projektov sa v tejto edícii týkalo najmä oblastí, ako je vzdelávanie a rozvoj, zdravie a šport, kultúra a rozvoj komunitného života. Z prihlásených nápadov vyberá v každej edícii nezávislá odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a neziskových organizácií vrátane Nadácie Pontis 231 najlepších projektov. Príležitosť dostanú projekty, vďaka ktorým vzniknú nové komunitné priestory, záhrady, parky, herne, divadlá či športoviská, budú obnovené pamiatky, prípadne budú zorganizované rôzne športové či kultúrne podujatia, kurzy, vzdelávacie aktivity a mnohé ďalšie.Víťazné projekty z doterajších edícií sú dostupné na webstránke grantového programu Informačný servis