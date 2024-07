Zákazníci v letnej potravinovej zbierke v Tescu darovali ľuďom v núdzi 20-tisíc eur

8.7.2024 (SITA.sk) -"Letná potravinová zbierka v sieti Tesco prvýkrát prebiehala formou dobrovoľného príspevku prostredníctvom 1,8-eurového kupónu. Dovtedy sa mohli zákazníci do potravinových zbierok zapojiť iba kúpením trvanlivých potravín či drogérie. Teší nás, že zákazníci si osvojili aj tento nový spôsob darovania a do zbierky sa zapojili po celom Slovensku. Všetky financie pôjdu našim partnerom Slovenskej katolíckej charite a Potravinovej banke Slovenska, ktorí z peňazí pripravia potravinové balíčky, jedlá alebo zakúpia drogériu podľa potreby ľudí v núdzi v jednotlivých komunitách. Tesco darovanú sumu ešte navýši o 10 %, spolu tak na pomoc ľuďom v núdzi pôjde takmer 22-tisíc eur," prezradilaNajviac peňazí v mimoriadnej letnej potravinovej zbierke darovali ľudia v Žilinskom kraji. Vyzbieraná suma v žilinskom hypermarkete Tesco prekonala všetky rekordy a tvorila takmer 11 % z celkových darovaných financií na Slovensku. "Zaujímavosťou tohtoročnej letnej potravinovej zbierky ešte bolo, že jeden zákazník v supermarkete v Kysuckom Novom Meste daroval naraz 90 eur, čo je obdivuhodné," dodáva Katarína Pšenáková. Celkovo zákazníci v predajniach Tesco zakúpili kupón na pomoc ľuďom v núdzi až 10 372-krát.Do letnej potravinovej zbierky sa zapojili aj zákazníci, ktorí nakupujú cez internet prostredníctvom služby Tesco Online nákupy . Podporiť ľudí v núdzi mohli vďaka vopred pripraveným balíčkom, ktoré zakúpili 326-krát v hodnote 1 400 eur.Tesco organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku užkaždoročne pred Vianocami. Tradičné zbierky pred Vianocami v posledných rokoch reťazec doplnil aj o mimoriadne zbierky na pomoc ľuďom v náročných časoch pandémie, vojny na Ukrajine a tentoraz chce pomôcť zraniteľným skupinám, ako sú samoživitelia a seniori, ktorých najviac postihla inflačná kríza.Od roku 2013 spolu so zákazníkmi reťazec vyzbieral vyšepotravín a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi v hodnoteStálymi partnermi Tesco potravinovej zbierky sú Slovenská katolícka charita a Potravinová banka Slovenska.Informačný servis