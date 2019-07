Základ partizánskeho oddielu Hron-Christov tvorilo 16 mužov

Pietny akt kladenia vencov k pomníku bulharských partizánov na cintoríne v Hronskom Beňadiku. 6.júna 1965. Foto: Archív TASR, J.Valko Foto: Archív TASR, J.Valko

Bratislava 3. júla (TASR) - Začiatkom septembra 1944 sa pokúsili nemecké jednotky obsadiť Hronský Beňadik a preniknúť tak do obcí južného Pohronia. Povstalecké oddiely ukryté v lesoch nad Hronským Beňadikom ich však úspešne zastavili. Skúsili to teda cez Žarnovicu a prerušili tak spojenie partizánov s velením v centre povstania. Jednotlivé skupiny sa postupne rozpadali, vznikla však jednotka, ktorá bola neskôr známa ako partizánsky oddiel Hron-Christov.Partizánom velil Anton Tomeček. Ten po vojne vypovedal na potreby dokumentovania udalostí počas Slovenského národného povstania. Vo výpovedi, ktorá je súčasťou archívu Vojenského historického ústavu v Bratislave, sa vrátil aj k svojmu pôsobeniu v horehronskom regióne. Spomína, akú spúšť zanechali po sebe nemecké prepadové oddiely v oblasti Telgártu a Červenej Skaly. Spomína si na zničené domy, ale predovšetkým na znetvorené telá slovenských vojakov a partizánov.Počas svojho pôsobenia sa stretol aj s Jánom Stanekom, ktorého zvykli volať aj železný kapitán. Vo výpovedi opisuje, ako sa mu podarilo odhaliť nemeckého špióna, ktorý sa vydával za ruského dôstojníka. Pri rozhovore komunikoval školenou ruštinou, čo sa Tomečkovi zdalo podozrivé. Rozuzlenie prišlo, keď dôstojník vybral z puzdra okuliare.udáva vo svojej výpovedi Tomeček.Všetko mu vraj bolo jasné, keď dôstojník povedal, že okuliare nosí už viac ako päť rokov a kúpil ich doma v Kyjeve. Stále žiadal, aby mu umožnili prechod cez nemecké línie, pretože sa vraj chcel dostať do Poľska k ruským jednotkám. Tomeček dodáva, že špióna následne zajal a odovzdal Stanekovi. Neskôr sa dozvedel, že ho ešte v ten večer zastrelili.Partizánsky oddiel Hron-Christov vznikol v lesoch v okolí Hronského Beňadika začiatkom septembra 1944. Po rozpade malých odbojových jednotiek sa do horárne nad obcou Rybník nad Hronom utiahla skupina 16 mužov. Boli to traja vojaci a 13 žandárov z obcí Rybník, Hronský Beňadik a Pukanec.Následne prichádzali aj ďalšie civilné osoby, ktoré sa pre svoju protifašistickú aktivitu museli utiahnuť do hôr. Pridali sa aj 15 americkí letci, ktorých stroje zostrelili nad územím Slovenska. Po zvýšení počtu členov podnikli aj niektoré akcie proti Nemcom.V polovici októbra sa k nim pridal Anton Tomeček a ten následne ako veliteľ vytvoril oddiel, ktorý operoval v oblasti miest Tlmače, Psiare, Hronský Beňadik a Nová Baňa. Oddiel mal dve čaty a každá čata mala po dve družstvá. Prvej čate velil Imrich Repiský a veliteľom druhej čaty bol Vendelín Legíň.Členovia odboja vykonávali najmä prieskumné a deštrukčné protinemecké akcie. Oddiel mal tiež spravodajskú skupinu, ktorá plnila úlohy nielen pre oddiel Hron-Christov, ale aj pre postupujúcu Červenú armádu.Názov Hron-Christov bol ustanovený až v januári 1945, keď jednotka prešla do Levíc. Symbolizoval územie, kde oddiel operoval, a druhú časť mena tvorilo krycie meno spravodajskej skupiny.