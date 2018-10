Zakladateľ WikiLeaks Assange žaluje Ekvádor za porušenie svojich práv

Julian Assange, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. októbra (TASR) - Zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange podáva žalobu na Ekvádor, ktorého vládu obviňuje z porušenia svojich "základných práv a slobôd".K podaniu žaloby Assangea prišlo po tom, ako mu ekvádorská ambasáda obmedzila možnosť komunikovať s vonkajším svetom, informovala v piatok spravodajská televízia Sky News.Aktivista a publicista austrálskeho pôvodu Julian Assange (47) sa už viac ako šesť rokov ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, aby zabránil svojmu možnému vydaniu do USA.Kvôli tomuto prípadu do Ekvádora pricestoval právny zástupca spoločnosti Wikileaks Baltasar Garzón. Očakáva sa, že súdne konanie sa začne budúci týždeň na tamojšom súde.Wikileaks tvrdí, že Assangeov prístup k vonkajšiemu svetu bol "náhle prerušený". Podľa tejto organizácie sa Ekvádor vyhráža, že Assangeovi zruší ochranu, ktorú mu poskytol od udelenia politického azylu.Assange sa ešte pred šiestimi rokmi ukryl na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, keďže mu vtedy hrozilo vydanie na stíhanie do Švédska v súvislosti s údajným znásilnením.Zatiaľ čo Švédsko medzičasom zastavilo konanie v Assangeovom prípade, britské orgány ho chcú naďalej zatknúť pre obvinenie z porušenia podmienok kaucie.Ekvádor v snahe vyriešiť túto patovú situáciu udelil Assangeovi občianstvo a požiadal Britániu, aby mu priznala štatút ekvádorského diplomata, ktorý by mu umožnil bezpečný odchod. Londýn však túto žiadosť zamietol.