Základné školy otestujú piatakov z matematiky a slovenčiny

Ilustračná snímka.

Bratislava 18. novembra (TASR) - Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční v stredu (20. 11.). Žiaci budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, respektíve z maďarského jazyka a literatúry. Do testovania sa zapojí 1489 základných škôl (ZŠ) s počtom takmer 52.800 žiakov. TASR o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.uviedol rezort školstva.Z celkového počtu prihlásených je vyše 3250 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 15 žiakov zo školy s vyučovacím jazykom ukrajinským. Žiakov so zdravotným znevýhodnením je vyše 7,6 percenta z celkového počtu prihlásených. Žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je takmer 4,8 percenta, uvádza ministerstvo.Rezort pripomína, že testované úlohy sú tento rok zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overenie rozsahu vedomostí a schopností aplikovať teóriu v praxi.Test z matematiky podľa MŠVVaŠ obsahuje úlohy, v ktorých je potrebné najskôr porozumieť zadaniu a potom použiť vedomosti a zručnosti. Matematické úlohy sú rozdelené od jednoduchých až po logicky náročnejšie.V testoch z vyučovacích jazykov sú úlohy zamerané na čítanie s porozumením a vyvodzovanie súvislostí na základe znalostí.povedal rezort školstva.Žiaci so zdravotným postihnutím budú mať upravené podmienky testovania aj modifikované testy, poznamenalo MŠVVaŠ.Výsledky budú žiakom zaslané elektronicky 20. decembra. Kompletné výsledkové listiny škôl a jednotlivých žiakov budú odoslané školám elektronicky v druhej polovici januára 2020, uviedlo ministerstvo.Testovaniu 5 predchádzal elektronický test, ktorý bol sprístupnený 5. - 7. novembra. Zabezpečuje ho Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM).