Základný rozvojový dokument Nitrianskeho kraja musia autori opraviť

Na archívnej snímke predseda NSK Milan Belica.

Nitra 13. mája (TASR) – Základný rozvojový dokument Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) bude nutné opraviť hneď po tom, ako sa dostal na májové rokovanie krajského zastupiteľstva. Niektorí poslanci i predseda NSK Milan Belica Akčnému plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2019 - 2021 vytkli, že celkom opomína príchod automobilky Jaguar Land Rover do Nitry.Podľa poslanca Miloša Dovičoviča si autori dokumentu v roku 2019 vôbec nevšimli, že do nitrianskeho priemyselného parku prišla jedna z najväčších investícií na Slovensku.skonštatoval Dovičovič.Aj Belica kritizoval skutočnosť, že dokument, ktorý má riešiť rozvoj celého regiónu až do roku 2021, vôbec nezohľadňuje príchod automobilky a dosahy tejto investície na hospodárstvo NSK.zdôraznil Belica.Podľa jeho slov je výstavba automobilky najväčšou investíciou v Nitrianskom kraji za posledné obdobie.pripomenul Belica.Akčný plán PHSR je prierezovým dokumentom vypracovaným na roky 2019 až 2021. Zohľadňuje množstvo čiastočných stratégií, koncepcií a rozvojových dokumentov spracovaných na úrovni kraja v rôznych odvetviach a odboroch. Okrem hospodárstva je medzi nimi napríklad aj cestovný ruch, výskum a vývoj, poľnohospodárstvo, sociálny rozvoj, školstvo, kultúra, zdravotníctvo, životné prostredie, doprava či infraštruktúra.