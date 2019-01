Zákon, ktorý má zamedziť zneužívaniu zbraní, predložia začiatkom marca

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. januára (TASR) - Zákon, ktorý má zamedziť zneužívaniu strelných zbraní, chce Ministerstvo vnútra (MV) SR predložiť do vlády začiatkom marca. Informoval o tom tlačový odbor rezortu.Návrhom zákona chce MV dosiahnuť rovnováhu medzi zabezpečením slobody pohybu niektorých strelných zbraní v rámci Európskej únie a potrebou jeho primeranej kontroly.Z pripravovaných zmien vyzdvihlo ministerstvo napríklad kategorizáciu zbraní a zavedenie evidovania niektorých ich druhov. Upraviť by sa mal podľa rezortu aj postup pri znehodnocovaní, ničení, výrobe rezu a úprave zbrane.Doba platnosti zbrojného preukazu by sa mala zákonom skrátiť z desiatich rokov na päť. Rovnako by sa mala obmedziť doba platnosti zbrojenej licencie z neurčitej doby na päť rokov.K návrhu majú výhrady zástupcovia slovenských klubov vojenskej histórie. Problém majú s. Súčasné znenie zákona je podľa nich vyhovujúce.Zástupcovia klubov konštatovali, že v prípade neakceptovania ich pripomienok nebude možné organizovať historické ukážky bojov napríklad z obdobia Slovenského národného povstania v rozsahu, na aký je verejnosť zvyknutá.S navrhovanou novelou nesúhlasia napríklad športoví strelci, kluby vojenskej histórie a iné strelecké organizácie. Novela podľa nich ide výrazne nad požadovaný rámec európskou smernicou, môže spôsobiť zhoršenie bezpečnostnej situácie a nárast počtu ilegálnych zbraní. Taktiež má zásadne obmedziť športovú činnosť, rekonštrukcie historických bojov a každých päť rokov zaťažiť občanov desiatkami miliónov eur priamych nákladov.