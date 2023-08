Zákon má dieru a našiel ju práve Hlas-SD, tvrdí Šeliga a upozorňuje na netransparentné financovanie strany (video)

Hlas našiel dieru v zákone

Prvoradý je verejný záujem

14.8.2023 (SITA.sk) - Volebná líderka strany Demokrati Andrea Letanovská v pondelok upozornila na netransparentné financovanie strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) . Uviedla, že strana nevie financovanie spoľahlivo a dôveryhodne vysvetliť.Dodala, že Hlas-SD považujú viaceré strany za svojho povolebného partnera a žiadnej z nich takéto nevysvetlené financovanie neprekáža. Zákon o politických stranách každému politickému subjektu pri braní pôžičky prikazuje zverejniť, odkiaľ si ju berie, aká je suma, úrok či doba splatnosti. Číslo sedem na kandidátke Demokratov Juraj Šeliga tvrdí, že zákon má dieru, ktorú našla práve Hlas-SD.Ide o to, že politické strany nemusia zverejniť osobu, ktorá za pôžičku ručí alebo majetok, ktorým za pôžičku ručí. Zároveň vyzval Hlas-SD, aby tieto informácie zverejnila.„Minulosť nám ukázala, že niektorí zháňali peniaze vlastnou hlavou, iní podpisovali ručenia, na ktoré nemali majetok a potom po voľbách sa to všetko nejakým spôsobom netransparentne cez rôzne zákazky muselo splácať," povedal.Demokrati zároveň avizovali, že po voľbách sa pokúsia novelizovať zákon o politických stranách. Subjekty by tak v predvolebnej kampani museli zverejniť celú zmluvu s bankou.„Niekto môže povedať „pozor, to je bankové tajomstvo", ale v tomto prípade si myslíme, že bankové tajomstvo ustupuje verejnému záujmu. Ak je taký problém zverejniť toho, kto vám ručí za úver, tak sa potom ani nechcem pýtať, čo si ten človek bude pýtať po voľbách," vysvetlil.