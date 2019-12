Zákon o konflikte záujmov by sa mal spresniť

Na snímke rokovacie plénum parlamentu SR počas zasadnutia 35. schôdze NR SR 23. októbra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. decembra (TASR) – V zákone o konflikte záujmov sa má okrem iného rozšíriť okruh zástupcov štátu v dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností. Vyplýva to z novely ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tzv. zákon o konflikte záujmov), ktorý v utorok plénum posunulo do druhého čítania. Poslanci o návrhu zákona rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.Terajší zákon rozširujúci okruh verejných funkcionárov by podľa predkladateľov mohol spôsobiť problémy pri obsadzovaní miest v dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu. "" píše sa v návrhu, ktorý predložil parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.Riziko neobsadenia všetkých miest patriacich štátu je podľa navrhovateľov kritické najmä v prípade obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu, ktoré sú regulovanými subjektmi podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach.Doterajšie znenie zákona napríklad počítalo s možnosťou, že verejným funkcionárom bude aj tá fyzická osoba, ktorú navrhla alebo ustanovila do verejnej funkcie právnická osoba, v ktorej má majoritnú majetkovú účasť štát. Podľa novely má byť verejným funkcionárom iba osoba, ktorú navrhla do funkcie právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu.Zmenou by malo byť aj umožnenie súbežného podnikania členov kontrolných a dozorných orgánov právnických osôb zastupujúcich štát. "" odôvodnil výbor plánované zmeny.