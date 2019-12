Zákon o konflikte záujmov sa spresní, novelu odobrila prezidentka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. decembra (TASR) - V zákone o konflikte záujmov sa okrem iného rozšíri okruh zástupcov štátu v dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností. Vyplýva to z novely ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tzv. zákon o konflikte záujmov), ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Poslanci Národnej rady (NR) SR ju schválili 5. decembra.Po novom bude verejným funkcionárom iba osoba, ktorú navrhla do funkcie právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu. Doterajšie znenie zákona napríklad počítalo s možnosťou, že verejným funkcionárom bude aj tá fyzická osoba, ktorú navrhla alebo ustanovila do verejnej funkcie právnická osoba, v ktorej má majoritnú majetkovú účasť štát.Umožní sa tiež súbežné podnikanie členov kontrolných a dozorných orgánov právnických osôb zastupujúcich štát.odôvodnil parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý právnu úpravu navrhol.