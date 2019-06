Na snímke rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami by sa mal aktualizovať na základe európskej smernice. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania. Zmeny sa dotknú napríklad základných pojmov, platnosti emisných kvót alebo modernizačného fondu.Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR tiež podľa zákona pribudne povinnosť zverejňovať informácie a podávať správy v súvislosti s kompenzáciami nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.