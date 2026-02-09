Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 9.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zdenko
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. februára 2026

Zákon o ochrane oznamovateľov by sa mal vyhlásiť za protiústavný, navrhol súdu Žilinka


Tagy: Generálny prokurátor SR novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Generálny prokurátor Maroš Žilinka Ústavnému súdu SR navrhol, aby zákon o ochrane oznamovateľov vyhlásil ...



Zdieľať
maros zilinka 2 676x451 9.2.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka Ústavnému súdu SR navrhol, aby zákon o ochrane oznamovateľov vyhlásil za protiústavný. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti a podporil tak návrh opozície.


V pondelok som Ústavnému súdu SR doručil stanovisko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na začatie konania o súlade zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti,“ napísal generálny prokurátor.

Spresnil, že v stanovisku ústavnému súdu navrhol, aby vyhovel návrhu navrhovateľov a vyslovil, že skrátené legislatívne konanie, transformácia Úradu na ochranu oznamovateľov na iný úrad spojená so zánikom výkonu funkcií jeho vedúcich predstaviteľov a zmena postavenia chránených oznamovateľov, je v rozpore s Ústavou SR.


Ústavný súd ešte v decembri 2025 dočasne pozastavil zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Súd na svojej internetovej stránke informoval, že plénum ústavného súdu o návrhu skupiny 63 poslancov Národnej rady SR na začatie konania o súlade zákona z 12. decembra 2025 o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Zmluvou o Európskej únii rozhodlo, že návrh prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu. Zároveň pozastavil účinnosť zákona. „Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok,“ zdôraznil ÚS SR.




Zdroj: SITA.sk - Zákon o ochrane oznamovateľov by sa mal vyhlásiť za protiústavný, navrhol súdu Žilinka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Program pre jednorodičov sa už rozbehol, úspešne zaradení klienti môžu získať príspevok až 200 eur – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Mimovládky žiadajú odstúpenie splnomocnenkyne vlády Zacharovej, podľa nich sa spreneverila svojmu poslaniu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 