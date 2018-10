ZÁKON O POCTIVÝCH VZŤAHOCH V OBCHODE BY MAL BYŤ ÚČINNÝ OD JÚLA 2019

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná prichádza na 109. rokovanie vlády SR 6. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Návrh zákona o poctivých vzťahoch v obchode s potravinami by mal vládny kabinet prerokovať ešte v októbri tohto roku, parlament by ho mal prerokovať na januárovej schôdzi, platiť by mal od 1. apríla budúceho roka a účinný pravdepodobne od 1. júla 2019. Informovala o tom v pondelok na tlačovej konferencii podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS), za účasti generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milana Lapšanského.