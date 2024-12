Zákon o slobodnom prístupe k médiám schválili aj napriek Pellegriniho poznámkam, upozornila Amnesty International Slovensko

Kľúčový prístup pre uplatňovanie práva

Svojvoľné vyhodnocovanie žiadostí

11.12.2024 (SITA.sk) - Aj napriek pripomienke prezidenta schválili zákon o slobodnom prístupe k informáciám. S hlbokým znepokojením na to upozornila nezisková organizácia Amnesty International Slovensko . Ako organizácia pripomenula, prezident Peter Pellegrini namietal, že novela obsahuje nejasné ustanovenia a môže ohroziť ústavné právo na informácie. Jeho pripomienka však nebola zohľadnená.„Nejasná definícia pojmu ‚mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií‘ vytvára priestor na svojvoľné rozhodovanie úradov, čo môže znevýhodniť práve tých, ktorí odhaľujú korupciu, zneužívanie moci alebo porušovanie ľudských práv. Táto nejasná definícia môže byť zneužitá na obmedzenie prístupu k informáciám, ktoré sú kľúčové pre verejnú kontrolu,“ upozornil riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda Ak sa k tomu pridajú ešte poplatky a predĺženie lehoty na odpovede, tak podľa Slobodu môže byť drasticky ochromený verejný dohľad zo strany občianskej spoločnosti, médií a aktivistov. Podľa Amnesty prijatá novela nielenže porušuje Ústavu SR , ale je aj v rozpore s medzinárodnými záväzkami vrátane Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach a Európskeho dohovoru o ľudských právach.Riaditeľ Amnesty zdôraznil, že prístup k informáciám nie je iba otázkou politických práv, ale je kľúčový pre uplatňovanie práva na zdravé životné prostredie, vzdelanie či ochranu pred diskrimináciou. „Táto drakonická novela predstavuje vážny útok na všetky ľudské práva a musí byť zrušená,“ uzavrel Sloboda.Poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidenta a 10. decembra schválili novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám v pôvodnom znení. Prezident nesúhlasil s novým inštitútom v novele zákona, ktorým je „mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií“ spojené s možnosťou žiadať od občanov osobitný poplatok.Prezident skonštatoval, že tento nejasný a nezadefinovaný inštitút môže v praxi spôsobiť spor o tom, kedy a ako sa bude aplikovať. Vytvorilo by to podľa neho priestor na svojvoľné vyhodnocovanie žiadostí povinnými osobami, a tiež uplatňovanie dvojakého metra pri vybavovaní žiadostí občanov a realizácii práva na informácie.„Prijatou novelou sa zavádza právna neistota medzi orgánmi verejnej moci pri výkone im priznanej právomoci – bez potrebných mantinelov, kedy a ako spomínaný inštitút používať. To by mohlo vyvolať množstvo nových súdnych sporov,“ vysvetlil prezident, podľa ktorého dôjde aj k nadmernému zaťaženiu povinných osôb pri vyčísľovaní úhrad za vyhľadávanie informácií. Súčasne by nasledovali podľa prezidenta námietky občanov o výške úhrady, čo by opäť administratívne zaťažilo samotné úrady, než by im to pomohlo.