Zákon o STVR neskvalitní spravodajstvo. Vládni politici len získajú ďalšie poslušné a nekritické médium, tvrdí Korčok

21.6.2024 (SITA.sk) - Vládni politici získajú ďalšie poslušné a nekritické médium. Uviedol to Ivan Korčok v reakcii na schválenie zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Vládna koalícia tým podľa Korčoka dala definitívnu bodku za snahou o spolitizovanie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Vláda opäť potvrdila, že jej nezáleží na skutočných problémoch ľudí," uviedol Korčok a priblížil, že počas svojich ciest po Slovensku žiadny z občanov nepovedal, že by si prial, aby sa z RTVS stala vládna propagandistická televízia. Naopak, trápilo ich nekvalitné zdravotníctvo, vzdelávanie, nízka politická kultúra a vysoké ceny potravín."Je evidentné, že vláda vníma médiá ako nepriateľov a ich úlohu vidí iba v tom, aby bez kritických otázok posúvali informácie od vládnych politikov. Ak by o tom niekto pochyboval, tak sa zamyslime nad tým, čo hovorí vládny splnomocnenec pre pandémiu Peter Kotlár, podľa ktorého pandémia na Slovensku nebola a on čaká, kedy konečne RTVS dá priestor na jeho názory," upozornil Korčok s tým, že je to nebezpečné a škodlivé pre demokraciu.Podľa Korčoka Slovensko potrebuje silné a nezávislé médiá, a teda verejnoprávne aj komerčné, ktoré slobodne a kriticky informujú o dianí v spoločnosti. Zákon, ktorý však parlament schválil, ide podľa neho práve opačným smerom."Neposilní sa verejnoprávny charakter médií, ani neskvalitní spravodajstvo. Jediné, čo sa stane, že vládni politici získajú ďalšie poslušné nekritické médium," uzavrel Korčok.