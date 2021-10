Zákon o verejnom obstarávaní prejde opäť zmenou, konania by mali byť rýchlejšie a jednoduchšie

Priestor pre jednoduchšie postupy

Silnejší sankčný mechanizmus

7.10.2021 (Webnoviny.sk) - Verejné obstarávania by mali byť rýchlejšie a jednoduchšie. Národná rada SR vo štvrtok schválila vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní s množstvom dodatočných zmien a úprav na základe pozmeňujúcich návrhov.Pri hlasovaní bolo za 81 poslancov, proti 18 a zdržalo sa 28 zákonodarcov. Kompromisný a výrazne prepracovaný návrh novely pripravili podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) a predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák na základe verejnej diskusie.Cieľom novely je podľa vicepremiéra zjednodušiť postup verejného obstarávania, posilniť profesionalizáciu a zvýšiť zodpovednosť pri verejnom obstarávaní. Zámerom je tiež odstrániť tzv. goldplating, čiže úprava zákona na úroveň európskych smerníc, kde je to účelné."Návrh predstavuje súbor opatrení smerujúcich k uvoľňovaniu pravidiel a zároveň k posilneniu ich profesionálneho výkonu a vyvodzovania zodpovednosti za ich porušenie," povedal Holý v parlamente. Úprava finančných limitov pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou bude podľa neho znamenať väčší priestor pre jednoduchšie postupy."Zjednodušujeme postupy pri uzatváraní zmlúv a v prípadoch, ak dodávateľ nie je schopný dodať predmet zákazky, odstraňujeme dvojitú kontrolu zmlúv pri čerpaní eurofondov. Potenciál na zjednodušenie nákupov vidíme aj v podpore centrálneho obstarávania na úrovni štátnych orgánov," uviedol vicepremiér.Námietkové konanie bude len pri väčších zákazkách, zruší sa Rada ÚVO ako odvolací orgán a konanie o námietkach bude už len jednostupňové. Rada by mala fungovať ešte do konca roku 2022.Holý podotkol, že uvoľnenie v námietkovom konaní je možné posilnením sankčného mechanizmu aj postihu nekalých praktík, ale najmä zavedením profesionalizácie a následne aj zmenou v činnosti správnych súdov."Návrh je prerokovaný s Európskou komisiou, ktorá k nemu nemá výhrady, a ide o úpravy, ktoré majú oporu v pláne obnovy," poznamenal. Poslanci schváli pozmeňujúci návrh poslanca Milana Vetráka (OĽaNO), ktorý napríklad spresňuje dočasné fungovanie Rady ÚVO, ako aj pozmeňujúci návrh Petra Kremského (OĽaNO) o revíznych postupoch.Novela verejného obstarávania po úpravách nadobudne účinnosť od 31. marca 2022, vo vzťahu k povinnosti používať elektronické prostriedky zapísané v zozname 1. augusta 2022 a vo vzťahu k povinnosti využívania odborných garantov vo verejnom obstarávaní 31. marca 2024.Ide v poradí o šestnástu novelu, resp. zmenu zákona o verejnom obstarávaní prijatého v roku 2015 a účinného od apríla 2016.