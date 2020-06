Zákon o zaisťovaní majetku je podľa Petkovej potrebný, kriminálnici ho prepisujú na iných

Majetok stihli prepísať

Majetok môže zaistiť prokurátor

Zákon nie je novinkou

9.6.2020 - Keďže osoby stíhané za ekonomické trestné činy často prepisujú majetok na iných, je potrebný zákon o zaisťovaní majetku. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu (NZK) Zuzana Petková.Jednou z aktuálnych priorít ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej (Za ľudí) je presadiť tento zákon v účinnej podobe.Podľa nej sa nemôže opakovať situácia prehadzovania zodpovednosti medzi úradmi, zatiaľ čo páchateľ sa majetku zbavuje špekulatívnymi prepismi.Petková priblížila, že NZK patrí k členom pracovnej skupiny na ministerstve spravodlivosti, ktorá tento zákon pripravuje.Podotkla, že legislatíva je potrebná aj z hľadiska toho, že v minulosti sa nedarilo efektívne zaistiť majetok osobám, ktoré boli stíhané za ekonomické trestné činy. Tieto osoby totiž podľa jej slov stihli svoj majetok prepísať na ďalšie blízke osoby.Štát tak v prípade uloženia finančného trestu nemal čo konfiškovať. Ako uviedla Petková, na základe nového zákona by mal vzniknúť aj úrad, ktorý by zaistený majetok spravoval.„Niekomu sa môže zdať, že zakladanie nových úradov nie je príliš efektívne v čase, keď budeme čeliť ekonomickej kríze po pandémii. Nie je účelné zakladať nové úrady, ale v tomto prípade si myslím, že to potrebné je. O ten zaistený majetok sa musí nejaká inštitúcia v zásade starať,“ poznamenala. Uviedla tiež, že na návrhu zákona sa stále pracuje a detaily v ňom sa menia.V slovenskom právnom systéme podľa Petkovej existujú aj prostriedky, ktoré dovoľujú zaistiť majetok, túto právomoc má napríklad prokurátor. Ako dodala, podarilo sa to napríklad v prípade Mariana Kočnera a jeho majetku na Donovoloch.„Tieto inštitúty nie sú úplne dotiahnuté v našom trestnom poriadku, a preto aj ten zaistený majetok bol v danom prípade vo výške predpokladanej škody,“ ozrejmila.Ako však ďalej poznamenala, výška danej škody sa počas vyšetrovania môže aj meniť. Tieto nástroje tak podľa Petkovej nefungujú efektívne.Riaditeľka NZK poznamenala, že zákon o zaistení majetku nie je novinkou z dielne súčasnej vlády.Podotkla, že predchádzajúca vláda ho mala vo svojom pláne legislatívnych úloh a bývala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pripravila jeho „prvý náčrt“.Vo vtedajšej koalícii však nenašiel podporu. Daný návrh sa podľa Petkovej stal podkladom pre aktivitu terajšej pracovnej skupiny, ktorá momentálne pripravuje definitívne znenie zákona.