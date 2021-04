Zákon o zákaze držania psov na reťaziach prerokujú poslanci na začiatku mája

Dlhodobo neriešený problém

Jeden návrh bol aj v roku 2019

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Zákon o zákaze držania psov na reťaziach prerokuje Národná rada SR (NR SR) na najbližšej schôdzi naplánovanej na 4. mája. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informovala Sloboda zvierat (SZ) Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú zákony v súvislosti s chovom a držaním psov, podala skupina poslancov do podateľne parlamentu v piatok 16. apríla.Reťaz neumožňuje psovi utiecť v prípade ohrozenia, môže ho spoločensky izolovať a zároveň znižuje možnosť jeho pohybu. To môže viesť k problémom s pohybovým ústrojenstvom. Rizikom sú aj ochorenia svalov a kĺbov či vrastanie reťaze do krku.Podľa SZ ide o veľký a dlhodobo neriešený problém. Vyhláška aj dnes majiteľom prikazuje púšťať psa denne z reťaze. Nie je však v možnostiach kontrolných orgánov dokázať, že ľudia psa nepúšťajú.Sloboda zvierat návrh novely zákona, zakazujúci držanie psov na reťaziach, predložila parlamentu aj na jeseň roku 2019. Návrh novely zákona prešiel prvým čítaním. Pred druhým čítaním v rámci Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie však podala vtedajšia poslankyňa za Slovenskú národnú stranu (SNS) Eva Antošová pozmeňovací návrh zákona.Ten obsahoval výnimky, ktoré by podľa Slobody zvierat zákon znefunkčnili. Poslankyňu preto vyzvala, aby návrh novely zákona stiahla. Tá výzvu uposlúchla a novela zákona tak napokon schválená nebola.