Zákonník práce spresní podmienky práce z domu, zamestnávateľom vzniknú nové povinnosti

16.11.2020 (Webnoviny.sk) - Od marca budúceho roka by mal Zákonník práce konkrétnejšie upraviť prácu z domu . Domáckou prácou alebo teleprácou bude taká práca, ktorá sa pravidelne vykonáva v domácnosti zamestnanca.Vtedy vznikajú firmám nové povinnosti . Pri domáckej práci, resp. telepráci musí zamestnávateľ zabezpečiť pracovné prostriedky na výkon práce. Ak to nevie splniť, môže sa so zamestnancom dohodnúť, že bude používať vlastné prostriedky. Vtedy mu však bude firma povinná uhradiť zvýšené výdavky spojené s používaním vlastných prostriedkov."Tento príjem teda bude predstavovať príjem oslobodený od dane, výdavky však musia byť opodstatnené a nejakým spôsobom (reálne alebo paušálom) zdokumentované," uviedla v tlačovej správe Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).Pri práci z domu sa rieši aj otázka, kto uhradí výdavky na home office. "Aj keď podľa aktuálnej legislatívy zamestnancovi nevzniká nárok na preplatenie výdavkov spojených s home-office režimom (internet, energie), mnoho firiem sa ich snaží zamestnancom kompenzovať. Tu však vzniká debata o tom, či sa preplatenie výdavkov má zdaňovať, alebo nie," tvrdí Radovan Ihnát z komory daňových poradcov.Ak zamestnanec v rámci výplaty dostáva paušálnu sumu ako náhradu za výdavky pri práci z domu, ide o príjem, na ktorý nie je zákonný nárok. Môže sa považovať za príjem, ktorý je predmetom daní a odvodov.Na druhej strane podľa SKDP stojí argument, že odvody a dane sa z tejto sumy platiť nemajú, keďže ide o paušálnu náhradu za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce. Výdavky je však potrebné dostatočne preukázať a zdokumentovať.Na výkon domáckej práce alebo telepráce sa má vyžadovať dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve. Môžu sa pritom dohodnúť na tom, že zamestnanec si pri domáckej práci alebo telepráci bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa alebo sa takáto práca bude vykonávať v pružnom pracovnom čase.Zamestnanec vykonávajúci tento druh práce má mať právo počas jeho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni nepoužívať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce."Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v tomto čase," uvádza sa v návrhu novely Zákonníka práce.O návrhu novely Zákonníka práce, ktorý začiatkom novembra schválila vláda, by mal parlament rokovať v prvom čítaní na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Definitívne znenie novely pracovného kódexu by mali poslanci schváliť na schôdzi s plánovaným začiatkom od 26. januára budúceho roka.