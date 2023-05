Zákonodarcovia v Poľsku schválili návrh zákona o ruskom vplyve, podľa bývalého premiéra Tuska zaň hlasovali zbabelci

Ruský plyn v Poľsku

Základné princípy demokracie

Urýchlenie práce na legislatíve

27.5.2023 (SITA.sk) - Poľskí zákonodarcovia schválili sporný návrh zákona o ruskom vplyve, ktorý sa však podľa kritikov zameriava na politickú opozíciu a môže ovplyvniť výsledok jesenných parlamentných volieb.Legislatíva stanovuje vytvorenie štátneho výboru pre vyšetrovanie ruského vplyvu v Poľsku. Dolná komora parlamentu, Sejm, ju schválila v pomere hlasov 234 za, 219 proti a jeden poslanec sa zdržal hlasovania.Návrh ešte musí schváliť prezident Andrzej Duda , aby vstúpil do platnosti, avšak nie je jasné, či sa tak stane.Návrh zákona predpokladá vytvorenie štátneho výboru s právomocami prokurátora a sudcu. Mohol by ukladať tresty, vrátane 10-ročného zákazu činnosti funkcionárov, ktorí majú kontrolu nad míňaním verejných prostriedkov.Podľa kritikov návrh porušuje poľskú ústavu a právo občana čeliť nezávislému súdu a je jasným príkladom toho, ako vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) od svojho nástupu k moci v roku 2015 využíva zákony pre svoje ciele.Vo všeobecnosti je návrh, ktorý kritici prezývajú Lex Tusk, vnímaný ako cielený na bývalého premiéra a lídra opozičnej Občianskej koalície Donalda Tuska v čase, keď sa začína predvolebná kampaň. PiS obviňuje politika, že bol počas jeho pôsobenia ako premiér v rokoch 2007 - 2014 príliš priateľský k Rusku.Tusk, ktorý nie je poslanec, bol prítomný v parlamente, keď sa o návrhu hlasovalo. Neskôr povedal, že tí, čo zaň hlasovali, sú zbabelci, ktorí „porušili dobré parlamentné správanie a základné princípy demokracie zo strachu zo straty moci, zo strachu pred ľuďmi, zo strachu zo zodpovednosti, keď prehrajú voľby“.Opozícia má podľa jeho slov pripravenú stratégiu pre výbor. Niekdajší predseda Európskej rady zároveň vyzval Poliakov, aby prišli na prodemokratické pochody 4. júna, kedy je výročie čiastočne slobodných volieb z roku 1989, ktoré viedli ku koncu komunistickej moci v Poľsku.Sejm v piatok debatoval aj o návrhu zákona, ktorý tiež navrhla PiS, znižujúcom potrebné kvórum ústavného súdu. Jeho cieľom je urýchliť prácu na legislatíve, ktorá je zastavená rozkolmi vo vnútri súdu, ktorý sa dostal pod politickú kontrolu.Medzi týmito zákonmi sú nové nariadenia, ktoré by mohli odblokovať masívne eurofondy, ktoré Brusel zmrazil počas sporu s Varšavou o právny štát. Hlasovanie odložili do ďalšieho zasadnutia.