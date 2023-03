Zákony, ktoré v parlamente neprešli sú kvalitné a pripravené pre druhú vládu, tvrdí Heger

Balík zákonov

Novela školského zákona

Plnenie záväzku

Plán obnovy

24.3.2023 (SITA.sk) - Vládne zákony, ktoré v parlamente neprešli, sú podľa povereného premiéra Eduarda Hegera Demokrati ) kvalitné a sú pripravené pre budúcu vládu.Ako povedal na brífingu počas dvojdňového samitu Európskej únie v Bruseli, neschvaľovanie zákonov je situácia, v ktorej sa nachádza menšinová vláda.Ministrov vopred pripravoval na to, aby počítali s tým, že takýto scenár môže nastať. S blížiacim sa termínom predčasných volieb budú podľa neho poslanecké návrhy slúžiť skôr ako prezentácia tém a nebudú predkladané s tým, aby boli nevyhnutne schválené.„Poslanci s tým aj počítajú,“ tvrdí Heger. Vo štvrtok neprešiel v pléne balík zákonov z dielne povereného ministra dopravy a tiež viacero poslaneckých noviel. Naopak, prešlo viacero opozičných návrhov vďaka podpore poslancov hnutia Sme rodina.Predseda vlády zdôraznil, že najdôležitejší zákon, ktorý má vláda momentálne v Národnej rade SR , je novela školského zákona.„Je to zákon, ktorý je dôležitý aj z hľadiska míľniku Plánu obnovy, preto si ho strážime veľmi pozorne,“ povedal. Pripomenul, že o jeho podpore rokoval s bývalým ministrom školstva a podpredsedom strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislavom Gröhlingom a vo štvrtok na túto tému s Gröhlingom hovoril aj minister školstva Ján Horecký.Dodal, že medzi rezortom školstva a SaS sa ešte „vylaďujú nejaké detaily“. Cieľom je nájsť podporu v parlamente pre tento zákon.Slovensko podľa Hegera roky dostávalo od Európskej komisie „vysvedčenia“, že si neplní záväzky a chýbajú mu reformy.„Pri Pláne obnovy Európska komisia povedala, keď chcete peniaze z Európskej únie, musíte tieto reformy zapracovať. My teraz len plníme záväzok, ktorý predchádzajúce vlády ignorovali,“ podčiarkol Heger.Neschválenie novely školského zákona by podľa neho znamenalo ohrozenie plnenia Plánu obnovy a možnú stratu súvisiacich financií z EÚ.Branislav Gröhling sa, naopak, vyjadril, že novela školského zákona ide svojím obsahom proti Plánu obnovy. Zároveň však hovorí, že SaS je otvorená dohode.Rokovanie o novele školského zákona bolo v parlamente pôvodne naplánované na utorok. Minister Horecký však návrh stiahol s odôvodnením, že chce získať viac času na jeho podporu.