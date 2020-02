Žákovic Open 2020: Festival oslávi 20 rokov, organizátori venovali festival Ďuďovi

Žákovic Open pripravuje jubilejný dvadsiaty ročník. Fanúšikovia tohto podujatia strávia príjemné dva dni v Trenčianskych Bohuslaviciach 31. júla a 1. augusta. Organizátori sa tento ročník rozhodli venovať Ďuďovi zo skupiny Hex, ktorý stál pri zrode festivalu a rád na ňom hrával. Preto aj festival dostal podtitul Venované Ďuďovi.





„Teším sa, že náš festival už dlhé roky spája rôzne hudobné žánre. Že sa ľudia na ňom cítia príjemne, že je na ňom taká úžasná atmosféra. Každoročne sa neviem dočkať tohto víkendu v krásnom prostredí Penziónu Žákovic v malebnej Bošáckej doline. Budem veľmi rád, keď k nám zavítajú ľudia, ktorí u nás ešte neboli a spoznajú náš malý, milý festival. Všetkých srdečne pozývam do Trenčianskych Bohuslavíc,“ uviedol pre médiá organizátor festivalu Tomáš Yxo Dohňanský.Myšlienka na zorganizovanie Žákovic Open vznikla v roku 1999. Yxo Dohňanský spolu s kamarátom Mariánom Žákovicom prišli s nápadom usporiadať akciu v Penzióne Žákovic, na ktorej by sa stretli kamaráti a spriatelené kapely. „Žákovic Open pre mňa znamená veľa priateľov, krásnych stretnutí, spoznávanie nových kvalitných hudobníkov. Festival má už 20 rokov, ale keď sme začínali, bolo to preto, lebo mám rád kvalitnú hudbu, mám rád Hexákov. A som rád, že sa tu vystriedalo už dosť generácií a stále to má tú krásnu atmosféru ako na začiatku,“ hovorí Marián Žákovic.Žákovic Open oslávi 20 rokov aj ponúkaným line-upom. Po prvýkrát na festivale zahrá obľúbená koncertná kapela Horkýže Slíže a kultová formácia Bez ladu a skladu.„Horkýže Slíže sme chceli už po minulé roky, ale keďže hrajú veľa koncertov po celom Československu, podarilo sa nám to až teraz. Chalani z kapely Bez ladu a skladu k nám chodievajú už dlhé roky ako návštevníci a veľakrát sme sa bavili, že by bolo super, keby u nás aj zahrali. Je to kapela, ktorá nekoncertuje veľmi často a o to viac sa som sa potešil, keď mi zavolal Peťo Kaščák, či ešte stále platí ponuka na ich hranie. Baze ladu a skladu sú pre mňa legendou a dokonca nás spája aj jeden člen. Ich bubeník Peter Slameň zakladal Hex a hral s nami na začiatku našej kariéry. Teším sa, že obe tieto skvelé kapely zahrajú práve na 20. ročníku nášho festivalu po prvýkrát,“ doplnil Yxo.Na festivale nebudú chýbať domáci headlineri Hex, ďalšímí účinkujúcimi sú kapely Para, Le Payaco, Medial Banana, The Youniverse, Hudba z Marsu, Talkshow či Čad. Organizátori Yxo Dohňanský a Marián Žákovic sa 20. ročník festivalu rozhodli venovať Ďuďovi zo skupiny Hex, ktorý predčasne odišiel do hudobného neba. Chcú si tak spoločne s fanúšikmi zaspomínať na spoločné chvíle a uctiť si jeho pamiatku, preto má festival podtitul Venované Ďuďovi.„Bolo to pre nás prirodzené rozhodnutie. Finalizujeme prípravy festivalu, veľa sa bavíme o line-upe a o tom, čo sme prežili za tých 20 rokov. Zrazu prišla myšlienka venovať festival človeku, ktorý festival spoluzakladal, odohral na ňom veľa krásnych koncertov a rozdal veľa radosti. Ďuďov predčasný odchod je pre nás stále čerstvý a stále veľmi bolestivý. Budem sa preto tešiť, keď jeho život oslávime aj na jeho domovskom festivale s fanúšikmi, ktorí ho majú radi,“ doplnil Yxo.