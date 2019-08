Žákovic Open ponúkol príjemnú zábavu so slovenskými interpretmi

Festival Žákovic Open, archívna snímka. Foto: Pavol Karell Foto: Pavol Karell

Trenčianske Bohuslavice 4. augusta (TASR) – Trenčianske Bohuslavice a celá Bošácka dolina žili aj v sobotu (3. 8.) hudbou. Druhým dňom pokračoval 19. ročník známeho rodinného festivalu Žákovic Open.Deťom venovali organizátori druhé festivalové popoludnie. Dvojica Paci Pac uviedla hudobno – vzdelávací projekt, v ktorom majú miesto rozprávky, pesničky a hry pre deti. S malými ratolesťami sa zabavili aj ich rodičia. Paci Pac, to sú herečka Adriana Pešinová a hudobník Mário Praženec. V decembri 2016 vydali DVD Paci Pac Pesničková encyklopédia.Hudobné popoludnie otvárala formácia Rust2Dust, reprezentant metalového žánru. Na scéne sú od septembra 2009, takže o pár dní oslávia desať rokov na scéne. Oficiálny debut odohrala skupina v roku 2010 ako predkapela americkej formácie Lamb Of God v bratislavskom Majestic Music Clube. V novembri 2011 vydali album Daymare, v apríli 2016 pridali druhý album Vortex. Fanúšikovia metalu poznajú ich skladby Rieka, Na doraz, Kráľ skazy či Raz to dáš.Metalistov striedala alternatívna skupina Saténové ruky. Na scéne sú od roku 2011, v priebehu ďalších rokov si vybudovali širokú fanúšikovskú základňu. V máji 2015 vydali debutový album Bozkávam, v júli 2017 pridali druhý album s názvom Tretí. Z týchto platní aj zostavili playlist, v ktorom boli aj piesne Pasce v žite, Duchovno, Hiphop, Kaviár, Pero, Obyčajný deň, Grant, Prostredsong, Fúzy, Dušan či Gravitácia.Skupina Le Payaco mala ohlas u fanúšikov už pri príchode na pódium. Tomáš Sloboda a spol. sú na scéne od roku 1996. V roku 2006 prerušili na päť rokov spoločné účinkovanie a každý z členov kapely sa venoval vlastným projektom. Na svojom konte majú päť vydaných štúdioviek, debutovú LePayaco vydali v novembri 1999, zatiaľ ostatný piaty album Dnes je ten deň vydali v júli 2015. Výborná nálada na pódiu aj v hľadisku bola inšpiráciou pre Tomáša Slobodu, aby vybehol medzi divákov. Najväčšími hitmi sú ich skladby Sadni si mi na kolená a Dobrý večer priatelia, zábava pokračovala aj pri piesňach Horská chata, Čiernobiely svet, Za vodou, MLC, Pes priateľ môj, Popový dážď, Šarm a štýl aj Cicušom. Tomáš prekvapil divákov aj skladbou Come Together z repertoáru skupiny Beatles. Táto pieseň je z albumu Abbey Road, ktorý vyšiel v septembri 1969, teda pred päťdesiatimi rokmi.povedal pre TASR Tomáš Sloboda.K headlinerom večera patrila aj skupina Vidiek, ktorá je na scéne od roku 1987. Rok nato vydali prvý album Nechajte si ju, potom Vidiek v roku 1994, Tri štyry (1997), Výber live (2000), Nové časy (2003). V závere roka 2009 vydala skupina pod názvom Best Of kompiláciu hitov z ich úspešnej dráhy. Po dvanástich rokoch vydali v októbri 2015 nový album s názvom Vidiek s oblohou. Nedá sa v kľude stáť a nezaspievať si pri hitoch Tisíc divov, možno aj viac, Milá, Film, Všetko sa dá, Návšteva u strýka, Slovenský tanec, Nechajte si ju, Keď je sedem ráno zapnem rádio, Rudy a Hilda, Načo pôjdem domov, Námornícka, Nervózna família, Fajčenie škodí zdraviu, Ó maňo a Vidiečan. Čo skladba, to hit. Viaceré z nich sú už ľudovkami, spievali si ich všetci, starší a mladší." dodal pre TASR líder skupiny Vidiek Janko Kuric.Domácej kapele Hex patril hlavný večerný čas. Však to aj z pódia hneď v úvode potvrdil Yxo Dohňanský, že "doma je doma". A doma boli aj fanúšikovia, ktorých sa pred pódiom zišlo najviac počas celých dvoch dní. Potleskom poslali pozdrav spevákovi Ďuďovi Dudákovi, ktorý je chorý a pri mikrofóne ho zastúpil Peter Šarkan Novák. Čas nezastal ani pri skupine Hex, ktorá je na scéne už tri desiatky rokov. Debutový album Ježiš Kristus nosí krátke nohavice vydali už v októbri 1992. Do dnešného dňa ich vydali deväť, najnovší deviaty s názvom Tebe vyšiel v novembri 2017. Fanúšikovia si dosýta zaspievali, zatlieskali, zaskákali aj zatancovali pri skladbách Každý deň je nedeľa, Beh, Chvíľu áno, chvíľu nie, Som on (Snežný pluh), Indiánske leto, Madelaine, Maťo a Linda, Život, Oteckovia, V piatok podvečer, Keď sme sami, Vetroň či Nikdy nebolo lepšie. Môže chcieť fanúšik viac?Žákovic Open a jeho 19. ročník patrí už pár hodín minulosti. Budúci ročník bude jubilejný.uzavrel pre TASR za organizátorov basgitarista skupiny Hex Tomáš Yxo Dohňanský.