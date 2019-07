Žákovic Open vypukne presne o mesiac

Le Payaco Foto: Žákovic OPEN Foto: Žákovic OPEN

Bratislava 3. júla (OTS) - Malý festival s veľkým srdcom! Tak nazvala Žákovic Open skupina Le Payaco, ktorá patrí do inventáru tohto rodinného festivalu s neopakovateľnou atmosférou. Tento rok vypukne Žákovic Open. V Trenčianskych Bohuslaviciach to okrem Le Payaca rozbalia kapely Billy Barman, Vidiek a samozrejme skupina HEX, ktorá stála pri zrode festivalu. Po prvýkrát zažije festival populárny detský program PACI PAC DEŤOM, ktorý zahrá svoje najúspešnejšie pesničky. Na pódiu sa predstaví aj Opica, Slon a Vláčik, na ktorých sa zabavia nielen deti, ale aj dospelý!Na festivale Žákovic Open sa presne o mesiac augusta stretne skvelá partia hudobníkov. V Trenčianskych Bohuslaviciach nemôže chýbať skupina HEX, ktorá obľúbený festival vlastne zakladala! Peter „Ďuďo“ Dudák, Martin „Fefe“ Žúži, Tomáš „Yxo“ Dohňanský a Tibor „Tybyke“ Szabados zahrajú megahity „Keď sme sami“, „Nikdy nebolo lepšie“ či „V piatok podvečer“ a ako vždy roztancujú celý areál.“ teší sa na festival spevák a skladateľ HEXuPodobný názor na malebné prostredie Bošáckej doliny a festival má skupina Le Payaco. Trojica hudobníkov Juraj Vitéz, Tomáš Sloboda a Martin Stempel určite ulahodia fanúšikom hitmi „Dobrý večer priatelia“, „Sadni si mi na kolená“ či „Ochorel som smútkom belasým“.“ chváli Žákovic Open, z kapely Le Payaco.Bratislavská formácia Billy Barman zahrá na festivale už po niekoľkýkrát a predstaví naživo aj nový singel „Doba, Doba“.“ plánujezo skupiny Billy Barman.Premiéru na festivale bude mať pesničkový projekt pre deti s názvom Paci Pac. Vznikol pred piatimi rokmi, kedy Mário Praženec, gitarista skupiny IneKafe začal písať pesničky pre deti. Bránu do tohto sveta mu otvorila jeho dcérka Hanka. Pre ňu napísal prvú pesničku "Ťapi ťap", ktorá mala obrovský úspech. Následne vzniklo celé CD a dnes ma Paci Pac na konte niekoľko DVD a CD, za ktoré získalo aj platinové platne. Na spev oslovil šikovnú herečku Adrianu Pešinovú, ktorá sa s touto úlohou perfektne stotožnila. Jej úprimný vzťah k deťom oslovil tisícky detí a rodičov a aj vďaka tomu ma Paci Pac vyše 170 tisíc odberateľov na youtube.“ hovoríNa festivale vystúpia aj Katarína Knechtová, kapely Puding pani Elvisovej, Saténove ruky a Davová Psychóza. Festival zabezpečuje kyvadlovú dopravu a parkovanie zdarma.Vstupenky si môžete kúpiť v sieti www.predpredaj.sk a v Penzióne Žákovic.Všetky informácie nájdete na www.zakovicopen.sk alebo facebookovej stránke www.facebook.com/zakovicopen