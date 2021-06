Zákrok polície v Tepliciach vyvolal vlnu nevôle. V Prahe sa už chystá demonštrácia (video)

Podobnosť s úmrtím Georgea Floyda

Policajt kľačal mužovi na krku

Hamáček vyjadril policajtom podporu

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - V Česku naďalej pretrváva vlna nevôle po sobotňajšom zákroku polície v Tepliciach proti mužovi pod vplyvom drog, ktorý kládol odpor a neskôr v sanitke zomrel. V Prahe by sa mala v tejto súvislosti uskutočniť demonštrácia proti policajnej brutalite.Na stredu večer ju tam zvolala organizácia Autonomní akce, podľa ktorej je muž z Teplíc „ďalší z dlhého zoznamu osôb, na ktorých sa výrazne prejavila policajná brutalita“. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.Prípad už si vyslúžil prirovnanie k vlaňajšiemu úmrtiu Afroameričana Georgea Floyda v rukách polície v Minneapolise. Teplická rómska komunita si myslí, že sa na úmrtí podieľali policajti. Úrady však označujú svoj zákrok za adekvátny.Predbežná súdna pitva ukázala, že muž zomrel na predávkovanie drogami po tom, ako ho odovzdali záchranárom v sanitke, a bol aj zdravotne indisponovaný.Muž sa v sobotu pokúsil napadnúť druhého, pričom búchal do zaparkovaného auta. Na miesto prišli privolaní policajti, ktoré ho chceli spacifikovať. Muž však kládol odpor, pričom policajtov hrýzol a škrabal.Podľa videozáznamu, ktorý ako prvá zverejnila organizácia Romea a v súčasnosti koluje po internete, jeden z policajtov kľačal mužovi okrem iného viac ako päť minút na krku. Zadržaný muž sa väčšinu času nehýbal, čo ale podľa iDNES nezaručuje, že by sa aj spútaný neskôr nemusel pokúsiť oslobodiť a niekoho ohroziť.Občianski členovia Rady vlády pre záležitosti rómskej menšiny vyzvali ministra vnútra Jana Hamáčka , aby sa prípadu venoval. Minister vyjadril podporu policajtom.„Ak niekto pod vplyvom návykových látok porušuje zákon, musí počítať s tým, že polícia zasiahne. Hlavne vďaka práci policajtov a policajtiek sme v prvej desiatke najbezpečnejších krajín sveta,“ uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter Hamáček.Na mieste, kde muž zomrel, vzniklo improvizované pietne miesto so sviečkami aj smútočnou stuhou s nápisom „Na rómskych životoch záleží“.