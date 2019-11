Zalmay Khalilzad rokoval s Talibanom o výmene väzňov

Vyslanec USA pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 1. novembra (TASR) - Americký osobitný vyslanec pre Afganistan Zalmay Khalilzad pricestoval vo štvrtok do afganského hlavného mesta Kábul, kde sa usiloval vyrokovať výmenou väzňov, ktorá by priniesla slobodu Američanovi Kevinovi Kingovi a Austrálčanovi Timothymu Weeksovi.Oboch profesorov z washingtonskej Americkej univerzity (American University) zadržiava militantné hnutie Taliban od roku 2016.Informáciu poskytli nemenovaní predstavitelia USA, ktorých citovala tlačová agentúra AP.Khalilzad sa pokúšal dohodnúť výmenu väzňov, ktorá by oživila úsilie o ukončenie 18 rokov trvajúcej a zároveň najdlhšej vojny Ameriky, dodali predstavitelia.Taliban okrem iného požaduje prepustenie Anasa Hakkáního, mladšieho brata Sirádžuddína, teda zástupcu šéfa Talibanu a vodcu Hakkáního siete.