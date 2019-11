Žaloba v prípade streľby v Newtone pokračuje, schválil to Najvyšší súd

Na archívnej snímke školáčka v školskom autobuse, ktorý vezie deti zo základnej školy Sandy Hook v Newtowne domov po skončení vyučovania z ich dočasnej školy v Monroe, 3. januára 2013.. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Washington 12. novembra (TASR) - Najvyšší súd USA schválil v utorok začatie súdneho procesu proti zažalovanému výrobcovi pušky, použitej pri streleckom masakre zo 14. decembra 2012 na základnej škole Sandy Hook v meste Newtown v americkom štáte Connecticut. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Sudcovia zamietli odvolanie americkej firmy Remington Arms, ktorá argumentovala, že federálny zákon z roku 2005 chráni výrobcov strelných zbraní pred väčšinou žalôb, keď ich produkty boli použité pri zločinoch.Rozhodnutie najvyššieho súdu umožňuje jednému preživšiemu a príbuzným deviatich obetí, ktoré boli zabité na základnej škole v Newtowne v roku 2012, aby pokračovali na súde vo svojej žalobe.V žalobe sa uvádza, že spoločnosť Remington Arms so sídlom v meste Madison v štáte Severná Karolína vôbec nemala predávať takú nebezpečnú zbraň, akou je puška typu Bushmaster AR-15, ktorú použil 20-ročný útočník Adam Lanza pri streľbe v škole. Zabil tam 20 prvákov a šesť pedagógov.V žalobe je zároveň firma Remington obviňovaná, že v predaji tejto zbrane na trhu sa zameriava na mladších rizikových mužov a produkt umiestňuje do násilných videohier.Americká Národná asociácia držiteľov strelných zbraní (NRA) patrila medzi organizácie, ktoré vyzvali najvyšší súd, aby do prípadu okamžite zasiahol a zastavil žalobu proti Remingtonu.