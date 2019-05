Zálohovanie PET fliaš a plechoviek prešlo tripartitou, pôjde na vládu

Plastové pet fľaše, ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) - Návrh zákona o zálohovaní jednorazových nápojových obalov Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predloží na najbližšie rokovanie vlády. Informovalo o tom s tým, že v pondelok už materiál schválila Hospodárska a sociálna rada SR.povedal pri tejto príležitosti šéf rezortu László Sólymos (Most-Híd).So zálohovaním by sa malo začať v roku 2022. Vstupné náklady na zavedenie systému by mali byť na úrovni 80 miliónov eur, suma za zálohovanie by sa mala pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desať centov pri plechovkách.Na Slovensku sa za jeden rok dostane do obehu približne miliarda PET fliaš. Separovaným zberom sa dosahuje ich približná návratnosť 60 percent. Ak by bola návratnosť 90-percentná, fľaše, ktoré by sa týmto spôsobom zozbierali, by dokázali naplniť napríklad bratislavské Námestie slobody do výšky 22 metrov.