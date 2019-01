Zálohovanie PET fliaš viedlo v Litve k lepšiemu triedeniu odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 30. januára (TASR) - Zálohovanie PET fliaš a plechoviek, ktoré je na Slovensku už v legislatívnom procese a do praxe by malo vstúpiť v roku 2022, môže prispieť k zodpovednejšiemu triedeniu aj iných druhov odpadu. Vyplýva to zo spotrebiteľského prieskumu v Litve štyri roky po zavedení zálohovania nápojových obalov. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák.Litva zaviedla zálohovanie PET fliaš v roku 2014. V januári 2018 sa uskutočnil prieskum medzi obyvateľmi krajiny. 87 percent oslovených sa vyjadrilo, že možnosť zálohovania využívajú, PET fľaše vracajú a berú si späť zálohu. Z nich až 93 percent uviedlo, že začali v domácnosti zodpovednejšie pristupovať k triedeniu aj ostatných zložiek odpadu a 95 percent dokonca postrehlo nižšie znečistenie parkov, jazier a prírody. Prieskum realizovala spoločnosť The Independent Research Institutes Network na vzorke 1004 respondentov od 18 do 75 rokov.Systém povinného zálohovania nápojových obalov je momentálne zavedený vo ôsmich krajinách Európskej únie (v Litve, Švédsku, Dánsku, Fínsku, Estónsku, Nemecku, Holandsku a Chorvátsku) a v ďalších dvoch krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (v Nórsku a na Islande).Odštartovanie prác na zavedení zálohovania PET fliaš a plechoviek od nápojov na Slovensku oznámil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) koncom roka 2018. Návrh zákona už envirorezort predložil na pripomienkovanie. Výšku zálohy by malo MŽP SR určiť prostredníctvom vyhlášky. Podľa jej návrhu majú byť PET fľaše zálohované minimálne sumou 0,12 eura, plechovky 0,10 eura.