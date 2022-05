Zálohovanie sa na Slovensku rozbehlo nad očakávanie dobre. Spotrebitelia sa vo veľkom zapájajú do nového systému

Na ceste k naplneniu cieľov

Nastavenie spotrebiteľských zvyklostí

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Nový zálohový systém na plastové fľaše a plechovky od nápojov poznajú prakticky všetci dospelí obyvatelia Slovenska, veľká väčšina sa doň už zapojila a viac ako polovica je s ním bez väčších výhrad spokojná. Vyplýva to z prieskumu o zálohovaní, ktorý zrealizovala spoločnosť TOMRA počas marca 2022.Od spustenia nového zálohového systému 1. januára 2022 sa doň na Slovensku osobne zapojilo viac ako osem z desiatich dospelých Slovákov. Konkrétne, v druhej polovici marca, keď sa prieskum realizoval, to bolo 84,5 % opýtaných. Tí odpovedali kladne na otázku, či už odovzdali zálohované PET fľaše alebo plechovky.Relatívne najviac sa do zálohovania (na 95,7 %) zapájajú mladí ľudia do 18 rokov. Vyšší podiel zapojených spotrebiteľov (89,4 %) je aj v skupine ľudí medzi 18 a 29 rokmi veku. Najaktívnejšie zálohujú ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity (90,0 %), kým držitelia diplomov z vysokej školy mierne za všetkými zaostávajú s 81,8 %.Vysoká miera zapojenia koreluje s údajom o miere informovanosti o novom systéme, ktorá medzi respondentmi prieskumu dosiahla drvivých 99,2 %. Toľkí odpovedali kladne na otázku, či poznajú nový zálohový systém. V rámci prieskumu len 4,3 % opýtaných odpovedalo záporne na otázku, či si všimli vo svojom okolí zálohovací automat na PET fľaše a plechovky. Až 94,4 % spotrebiteľov vie, že vo svojom okolí má takéto zariadenie.Z hľadiska spotrebiteľských zvyklostí dominuje údaj, podľa ktorého ich nadpolovičná väčšina respondentov vracia aspoň raz týždenne. Zvyšok odovzdáva fľaše menej často alebo ich zatiaľ ešte neodovzdával. Najväčšiu frekvenciu odovzdávania nápojových obalov možno pozorovať opäť v mladších vekových skupinách. Z mladých ľudí do 18 rokov to robí na dennej báze až 30,4 % a z respondentov medzi 18 a 29 rokmi 8,8 %.Väčšina domácností (57,3 % respondentov) vracia zálohované PET fľaše a plechovky po tom, ako sa ich nazbiera určité množstvo, resp. naplní sa na to určený odkladací priestor (taška, debnička a podobne). Približne tretina opýtaných odnáša nápojové obaly do obchodu vždy, keď tam ide. Z hľadiska typu osídlenia (mesto, prímestská obec, vidiecka obec) sa z priemeru vymykajú prímestské sídla, ktorých obyvatelia vo väčšej miere (42,6 %) odovzdávajú fľaše a plechovky pri každej návšteve obchodu a menej čakajú, kým sa ich nazbiera isté množstvo (45,6 %).Informačný servis