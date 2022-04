Zálohový systém: Slováci vyzbierali viac ako 70 miliónov PET fliaš a plechoviek!

Na ceste k dosiahnutiu cieľov

Ako zálohovať v skratke

25.4.2022 (Webnoviny.sk) -Hranicu 70 miliónov obalov sme prekonali v druhej polovici apríla (19. apríl 2022) a je zrejmé, že využívanie možnosti vrátenia nápojových obalov sa rozširuje čoraz rýchlejším tempom."Som rád, že sa napĺňa náš predpoklad, že systém zálohovania PET fliaš a plechoviek získa na Slovensku veľkú podporu a ohlas," komentuje dosiahnutie výsledkov Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection SlovakiaTOMRA oceňuje aj prístup obchodníkov, ktorí prejavili aktívny záujem o zapojenie sa do siete odberných miest a na nábeh nového systému sa výborne pripravili.Aktuálne je podľa riaditeľky pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému Lucie Morvai na Slovensku spustených takmer 2300 odberných miest na vrátenie obalov. "Už dnes máme v systéme registrovaných vyše 1000 menších predajní, ktoré odoberajú zálohované obaly dobrovoľne," vysvetlila Lucia Morvai.Zálohované fľaše a plechovky sú označené symbolom Z medzi dvomi šípkami a/alebo označením "zálohované". Základným pravidlom je, aby sa fľaše a plechovky odovzdávali neskrčené a s čitateľným čiarovým kódom. Len tak ich vie zálohomat/ručný scanner overiť a vyplatiť záloh späť.Podľa pravidiel sa zálohujú všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do 3 litrov. Výnimkou sú obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Výška zálohu je jednotná pre PET fľaše aj plechovky – 15 eurocentov.Distribútor musí uvádzať cenu nápoja oddelene od zálohu na obal, ktorý sa potom nakupujúcemu zaúčtuje pri pokladni. Zákonnú povinnosť zbierať prázdne obaly majú predajne s plochou väčšou ako 300 metrov štvorcových, ostatné predajne môžu do systému vstúpiť dobrovoľne.Viac informácií o slovenskom systéme zálohovania nájdete TU Informačný servis