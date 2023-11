Zalužnyj mal o patovej situácií pravdu, tvrdí Danilov a pomoc od Západu prichádza pomaly

Pomoc pri ochrane oblohy

Výrazný prienik je nepravdepodobný

3.11.2023 (SITA.sk) - Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov tvrdí, že hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj má pravdu a Ukrajina potrebuje vo vojne s Ruskom „nové prístupy“.Danilov to povedal v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Slobodná Európa. Pripomenul, že Ukrajina od začiatku vojny žiadala Západ o pomoc pri ochrane oblohy, no zatiaľ bezvýsledne.Navyše vojenská pomoc od západných partnerov prichádza pomaly. Na tomto pozadí sa podľa Danilova Rusko spamätalo a začalo spájať svojich „priateľov“ - Irán a Severnú Kóreu.„Máme dosť zložitú situáciu. A preto si myslím, že generál Zalužnyj má pravdu. Opakovane sme o tom hovorili, aj na zasadnutiach veliteľstva, že sú potrebné nové prístupy,“ skonštatoval Danilov.Zalužnyj predtým uviedol, že niekoľko mesiacov trvajúca ukrajinská protiofenzíva „postupne prechádza do pozičnej formy“ a upozornil, že výrazný prienik cez ruské línie je nepravdepodobný.Zalužnyj priznal, že parita medzi ruskou a ukrajinskou technológiou a taktikou vedie k určitému typu „patovej situácie“ podobnej tej, ktorú sme videli v prvej svetovej vojne.Pre zabezpečenie víťazstva Kyjeva je podľa Zalužného kľúčová ukrajinská vzdušná prevaha, prelomenie ruských mínových bariér, zintenzívnenie protiofenzívneho boja, vytváranie a výcvik záloh a budovanie spôsobilostí elektronického boja.