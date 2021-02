Zamestnanci a zákazníci siete drogérie dm sa teraz vďaka UV-C dezinfekčným svietidlám Philips môžu cítiť bezpečnejšie

Predajne dm sú prvým maloobchodníkom na Slovensku, ktorý inštaloval UV-C osvetlenie



Riešenie poskytuje ďalšiu úroveň ochrany zákazníkom a zamestnancom 40 pobočiek predajní dm



UV-C sa používa už viac než 35 rokov ako rýchly a účinný dezinfekčný prostriedok vzduchu, vody a povrchov





Ako UV-C dezinfekcia predajní drogérie dm funguje?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2021 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Signify (Euronext: LIGHT), svetový líder v oblasti osvetlenia, nainštalovala 280 stropných UV-C dezinfekčných svietidiel Philips v 40 pobočkách slovenského reťazca drogérií dm, čím poskytuje ich zákazníkom a zamestnancom ďalšiu úroveň ochrany. Inštalácia je súčasťou pilotnej fázy, ktorá zahŕňa obchody v Bratislave a okolí, ďalšie pobočky budú čoskoro nasledovať. Počas ďalšej fázy projektu plánuje reťazec dm nainštalovať stropné UV-C dezinfekčné žiariče aj v priestoroch pre zamestnancov a v sklade."Predajne dm navštevujem najmä pre ich pestrý sortiment. Teraz, keď si musíme dávať väčší pozor na svoje zdravie a chrániť našich najbližších, ma veľmi potešila nová inštalácia dezinfekčných svietidiel Philips UV-C v ich predajniach. Viem, že urobili maximum, aby svojim klientom zaistili "zdravé" predajne," povedala zákazníčka predajne dm Michaela Dobšovičová z Bratislavy.UV-C je zaužívanou metódou dezinfekcie, ktorá sa používa na prevenciu šírenia chorôb dezinfekciou vzduchu, vody a povrchov. UV-C rozkladá DNA alebo RNA mikroorganizmov, vrátane vírusov a baktérií, a zneškodňuje ich. Pri laboratórnom testovaní UV-C zdroja svetlá Signify znížili infekčnosť vírusu SARS-CoV-2 na povrchu pod detegovateľnú hladinu len za 9 sekúnd.[1]V jednotlivých predajniach drogérie dm sú inštalované stropné UV-C čističky vzduchu Philips. Čističky možno používať i počas prítomnosti ľudí v miestnosti, keďže sú inštalované v takej výške, ktorá v kombinácii s tienením a optikou bráni pôsobeniu zdroja UV-C žiarenia. Vzduch v hornej časti miestnosti je tak neustále dezinfikovaný UV-C žiarením a prirodzenou konvekciou prúdenia vzduchu v miestnosti. Týmto spôsobom sa dezinfikuje maximálny objem vzduchu a zároveň je zaistená bezpečnosť a nedochádza k prerušeniu prevádzky predajne.V rámci projektu sa počíta aj s inštaláciou stropných UV-C dezinfekčných čističiek do zasadacích miestností v kanceláriách spoločnosti. Momentálne je už týmto UV-C zariadením vybavená jedna zasadacia miestnosť."S inštaláciou stropných dezinfekčných svietidiel u ďalšieho predajcu sme veľmi spokojní, pretože to ilustruje obrovský potenciál ďalších ochranných opatrení v tomto trhovom segmente," uviedol Harsh Chitale, vedúci divízie digitálnych riešení v spoločnosti Signify. "Je to jedno z mnohých miest, kde môže mať UV-C dezinfekčné osvetlenie zmysluplný prínos, ako teraz, tak aj v budúcnosti."Spoločnosť Signify je už viac ako 35 rokov na čele technológie UV a má preukázateľné výsledky v oblasti inovácií a významné skúsenosti s aplikáciou UV-C osvetlenia. UV-C osvetlenie Signify je navrhnuté, inštalované a používané v súlade s bezpečnostnými pokynmi pre konkrétny produkt a vyrába sa pomocou prísne kontrolovaných priemyselných procesov. UV-C osvetlenie by mali vždy používať odborníci v súlade s bezpečnostnými požiadavkami a pokynmi, aby sa zabránilo vystaveniu ľudí a zvierat tomuto žiareniu, keďže by mohlo dôjsť k poškodeniu ich kože a očí.[1] Nadia Storm et al., Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020. Subject to peer review and available only as a pre-print at https://www.researchsquare.com/article/rs-65742/v2 Informačný servis