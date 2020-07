Zamestnanci Fordu nechcú vyrábať autá pre políciu, firmu žiadajú o zastavenie produkcie

Jim Hackett a predseda predstavenstva Bill Ford dostali od zamestnancov list, v ktorom ich žiadajú, aby prestali vyrábať autá pre políciu. Ich rozhodnutie očakávajú do 15. júla.

V stredu o tom informoval portál Jalopnik a správu následne potvrdil aj hovorca automobilovej spoločnosti, no bližšie sa k tomu nevyjadril. Žiadosť sa objavila v čase mnohých protestov súvisiacich s úmrtím Afroameričana Georgea Floyda v rukách polície.

Vozidlá sú súčasťou policajnej brutality

Riaditeľ poslal zamestnancom jasný odkaz

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Výkonný riaditeľ firmy Ford"Vozidlá navrhované a konštruované zamestnancami firmy Ford používajú na policajnú brutalitu a útlak. Vieme, že mnohí podporujú a vykonávajú presadzovanie práva s dobrými úmyslami. Tieto rasistické policajné praktiky, ktoré poškvrnili našu spoločnosť, sú historické a systematické a Ford ich podporuje odvtedy, ako v roku 1950 predstavil prvé policajné auto," napísali zamestnanci v liste. "Naše zdroje by sa mali presmerovať na iné formy prvej pomoci a verejnej bezpečnosti," dodali.List poslali po tom, ako sa objavila žiadosť skupiny pracovníkov, ktorí chceli, aby "Ford znížil vývoj, produkciu a predaj všetkých policajných vozidiel a produktov na mieru pre políciu"."Nie je nič kontroverzné na tom, že policajné vozidlá od Fordu pomáhajú mužom zákona pri výkone ich práce. Problémy, ktoré trápia dôveryhodnosť polície nemajú nič spoločné s autami, ktoré šoférujú," reagoval na žiadosť Hackett."Ak by sme im naše vozidlá zobrali, ublížilo by to ich bezpečnosti a sťažilo by to ich prácu. Práve preto som presvedčený, že vzhľadom na naše postrehy, nové možnosti a vedenie, tieto nešťastné okolnosti ponúkajú Fordu ešte väčšiu príležitosť nielen na inováciu nových riešení, ale tiež na využitie nášho jedinečného postavenia na podporu dialógu a reforiem, ktoré sú potrebné na vytvorenie bezpečnejšieho prostredia pre nás všetkých," dodal.