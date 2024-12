Zamestnanci Henkel Slovensko sa zapojili do ďalšieho ročníka výzvy #GivingTuesday

Seniorom pomáhajú dlhodobo

12.12.2024 (SITA.sk) -#GivingTuesday tento rok pripadol na 3. decembra. Zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko sa do výzvy, ktorá trvala od 11. novembra do 6. decembra, mohli zapojiť rôznymi spôsobmi, ako napríklad zbierkou produktov, finančným príspevkom alebo darovaním krvi. Vybrané produkty, šampóny, sprchové gély, deodoranty alebo čistiace utierky na okuliare, mohli zakúpiť priamo vo firemnej predajni v sídle spoločnosti. V uvedenom období vyzbierali až 1055 kusov drogérie a 1942 eur prostredníctvom systému BenefitPlus, ktoré spoločnosť investuje do doplnenia darčekových balíčkov pre seniorov. Tento rok nimi plánuje potešiť až 490 seniorov v domoch kultúry v bratislavskej Dúbravke a v Ružinove, s ktorými spolupracuje aj v prípade firemného dobrovoľníckeho programu Henkel helps. "Seniori sa dlhodobo ocitajú na okraji záujmu spoločnosti, a preto už niekoľko rokov v rámci CSR aktivít vynakladáme úsilie, aby sme zlepšili kvalitu ich života. Vyčariť im úsmev na tvári počas vianočných sviatkov a obdarovať ich pozornosťou je to najmenej, čo môžeme urobiť," vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország.Významnou pomocou počas výzvy #GivingTuesday bolo aj darovanie krvi, ktoré koordinovala Ivana Glassová, Senior Project Coordinator v spoločnosti Henkel Slovensko. "V prípade tohto dobrého skutku stačilo, ak sa kolegovia zaregistrovali a darovali krv v najbližšom odbernom centre Národnej transfúznej služby SR. Teší nás stúpajúci záujem o tento typ pomoci, pretože každé darovanie krvi môže zachrániť až tri ľudské životy," uvádza Ivana Glassová.V rámci strategického prístupu k CSR a grantového programu Nadácie Henkel Slovensko sa spoločnosť usiluje o podporu najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva a budovanie medzigeneračnej komunikácie. V tom má významnú úlohu finančná pomoc, ktorou nadácia podporuje projekty pre seniorov naprieč celým Slovenskom. Za šesť rokov grantového programu prispela na realizáciu viac ako 420 projektov celkovou sumou takmer 300-tisíc eur. "Uvedomujeme si, že pomocou seniorom získavame na oboch stranách. Dnešní seniori túžia byť aktívni a tráviť voľný čas s mladšou generáciou, v čom im chceme vyhovieť podporou inovatívnych projektov, ktoré ich učia tráviť čas zmysluplne," dodáva Zuzana Kaňuchová.Významnou súčasťou aktivít sú aj dobrovoľnícke skupiny, v rámci ktorých robia zamestnanci Henkel Slovensko seniorom spoločnosť, podnecujú ich kreativitu v ručných dielňach alebo organizujú program v seniorských domoch. Sieť dobrovoľníkov má približne 40 aktívnych členov rozdelených do piatich tematických skupín, pričom účasť na aktivitách nie je ničím podmienená. Obľube sa tešia aj pravidelné hodiny angličtiny v seniorskom centre či cestovateľské kino, ktoré na mesačnej báze spoločnosť organizuje v Dome kultúry Ružinov.Informačný servis