Zamestnanci Kačky môžu požiadať o výplatu garančný fond

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) - Zamestnanci siete Potravín Kačka, ktorí majú nevyplatené mzdové nároky, v týchto dňoch už budú môcť požiadať o ich výplatu z garančného fondu Sociálnej poisťovne. Podľa informácií, ktoré poisťovňa má, sa postupne napĺňajú všetky formality, ktoré sú potrebné na podanie žiadosti a rozhodnutie o garančnej dávke.odporúča hovorca poisťovne Peter Višváder.Zamestnanec si uplatňuje nárok na dávku do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, teda od termínu podania návrhu na konkurz na príslušnom súde alebo odo dňa skončenia sa pracovnoprávneho vzťahu. Následne je dávka vyplatená v termíne najneskôr do 60 dní. Sociálna poisťovňa však v takýchto sociálne citlivých prípadoch, ak má k dispozícii všetky podklady, rozhoduje rýchlejšie.Zamestnanci podľa hovorcu potrebujú predložiť v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o dávku garančného poistenia, ktorá je prístupná v každej pobočke a aj na webovej stránke poisťovne, ktorú vyplňuje a podpisuje zamestnanec. Ako prílohu je možné pripojiť fotokópiu pracovnej zmluvy, respektíve fotokópiu dokladu o skončení sa pracovnoprávneho vzťahu.Potrebuje tiež predložiť tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom je zamestnávateľ povinný potvrdiť neuhradené mzdové nároky zamestnanca. Ak toto tlačivo zamestnanec nemá, vyžiada si ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne buď od zamestnávateľa, respektíve správcu konkurznej podstaty, alebo predbežného správcu konkurznej podstaty.Zamestnanci sa preto už môžu v najbližších dňoch, ak majú tieto náležitosti splnené, obracať na pobočky poisťovne, ktoré im poskytnú aj odborné poradenstvo v ich individuálnych prípadoch.Maximálna výška dávky garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok, ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikla v období od 1. júla 2019 do 30. júna 2020, predstavuje v súčasnosti 3039 eur.