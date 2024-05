Zamestnanci Markízy zrejme vstúpia do štrajkovej pohotovosti, vedenie televízie odmietlo ich ultimátum

Pripravuje sa stanovisko

Kovačičovo vystúpenie

Dostal stopku

30.5.2024 (SITA.sk) - Zamestnanci televízie Markíza pravdepodobne budú štrajkovať. Informoval o tom denník SME s tým, že vedenie najsledovanejšej televízie na Slovensku odmietlo ultimátum zamestnancov, ktorí ho vyzvalo k písomnému zaviazaniu sa, že po letnej prestávke bude relácia Na telo pokračovať v pôvodnej podobe aj s moderátorom Michalom Kovačičom Podľa informácií SME odbory televízie pripravujú stanovisko, v ktorom údajne oznámia, že vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Súčasťou vyhlásenia budú aj podmienky, ktoré by malo vedenie splniť pre riadne fungovanie spravodajstva.Ako ďalej denník informoval, o druhej poobede sa pred centrálou PPF v Prahe zišlo približne 20 ľudí a odovzdali majiteľke tejto investičnej skupiny Renáte Kellnerovej list na podporu Markízy. PPF je totiž vlastníčkou Markízy a doteraz k uplynulým udalostiam nepodala žiadne stanovisko.Atmosféra v Markíze sa vyostrila po tom, čo Kovačič v nedeľnom Na telo otvorene hovoril o zásahoch vedenia do jeho práce a do práce iných redaktorov spravodajstva. Ako vyhlásil, boj o podobu spravodajstva televízie Markíza prebieha už mesiace. Na podporu moderátora 120 zamestnancov v pondelok 27. mája podpísalo spoločné stanovisko, ktoré obsahuje aj požiadavku na návrat relácie Na telo po letnej pauze.Vedenie Markízy skonštatovalo, že "v žiadnom prípade nemôže – a ani nemieni – ustupovať ultimátam ohľadom svojej programovej štruktúry a personálnych otázok". Televízia tak reagovala na pondelkovú výzvu zamestnancov. Vedenie Markízy všetky požiadavky zamestnancov zamietlo a televízia uviedla, že počas letnej prestávky budú intenzívne pracovať na budúcej koncepcii Na telo, aby bola korektnou diskusnou platformou medzi politickými stranami a názorovými prúdmi.Televízia sa tiež vyjadrila, že Kovačičovo konanie považuje za neospravedlniteľné, pretože zneužil živé vysielanie aj napriek dôvere, ktorú doň televízia vložila, čo televízia vníma ako porušenie povinností. Denník SME pripomenul, že Kovačič dostal nateraz v Markíze stopku, čo sám oznámil na svojej sociálnej sieti.Odporučili mu, aby čakal doma, až kým sa mu neozvú. Pre český časopis Respekt sa Kovačič vyjadril, že mu Markíza zrušila pracovný mail, a do budovy Markízy môže vstúpiť len v prípade, že o tom vopred informuje vedenie.Denník ďalej informoval, že zamestnanci prišli do práce v čiernom oblečení, a konali teda podobne, ako zamestnanci RTVS, ktorí bojovali proti novele zákona, ktorou by sa zrušila RTVS a vznika by STVR, ktorá bude podľa zamestnancov politicky ovládnutá koalíciou. Najnovšie stanovisko zamestnancov Markízy, v ktorom by mali oznámiť štrajkovú pohotovosť, sa očakáva vo štvrtok.