Zamestnanci Mecomu opäť darovali krv

13.6.2023 (SITA.sk) -Medzi zamestnancami Mecomu je aj viacero pravidelných darcov krvi, ktorí sú držiteľmi rôznych významných ocenení. Opýtali sme sa ich čo ich na darovaní krvi najviac motivuje a ako dlho už chodievajú darovať krv.Dušan Š., diamantová plaketa "Teší ma, ak urobím správnu vec, ktorá pomôže niekomu inému. Krv sa snažím darovať pravidelne každé tri mesiace už 30 rokov. Za sebou mám už 100 odberov. V urgentnom prípade som bol privolaný aj priamo k pacientovi pri autonehode, kde mu krv podávali priamo. Som rád, že spoločnosť Mecom uznáva tieto hodnoty."Bernard P., diamantová plaketa "Krv darujem pravidelne už 30 rokov. K prvému odberu ma motivoval môj švagor a tak som ďalej motivoval aj ja svojho syna. Z každého darovania odchádzam s dobrým pocitom, že pomôžem iným ľuďom."Miroslav R., zlatá plaketa "Je dôležité pomáhať a darovať krv pretože nikdy nemôžeme vedieť, kedy aj my budeme potrebovať takúto pomoc. Teší ma, ak môžem krv darovať pravidelne a takýmto spôsobom pomôcť iným ľuďom. V minulosti som bol niekoľko krát vyzvaný aj na urgentné darovanie počas práce, na ktoré ma môj nadriadený bez zaváhania uvoľnil.""Som veľmi rád, že naši zamestnanci sú ochotní darovať krv a nezištne tak pomáhajú iným. Zaslúžia si rešpekt, úctu a veľké ďakujem", zhodnotil riaditeľ spoločnosti Ladislav Čechovič. Zároveň dodal, že aj Mecom sa maximálne snaží dbať o zdravie, férové odmeňovanie a tie najlepšie podmienky pre svojich zamestnancov. "Veľmi dobre si uvedomujeme, že spokojní a motivovaní zamestnanci sú pre udržanie vysokej kvality našich výrobkov kľúčoví. Moderné linky a moderné technológie sú na dosahovanie vysokých kvalitatívnych štandardov takisto veľmi dôležité, ale bez dobre pripravených ľudí by to v žiadnom prípade nešlo", pokračuje L. Čechovič.Mecom pravidelne, v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, organizuje pre svojich zamestnancov vo všetkých výrobných závodoch "Dni zdravia", na ktorých si môžu zamestnanci nechať odborníkmi zhodnotiť svoj zdravotný stav. Zmerajú im hodnoty glykémie, hodnotu svalov a tuku v tele, vyšetria materské znamienka či zrak. Všetkým zamestnancom je dostupný pravidelný pitný režim a tiež vitamínové balíčky.Zamestnanci majú takisto priamo na pracovisku v oboch výrobných závodoch k dispozícii intervenčné miestnosti s infrasaunou a masážami, ktoré im slúžia na udržiavanie dobrého zdravotného stavu či regeneráciu. V prípade potreby majú možnosť aj telefonickej konzultácie s lekárom."Záleží nám na tom, aby sa ľudia vo firme cítili dobre, sú to najcennejšie aktívum, ktoré máme. Snažíme sa byť zodpovedná firma, tak voči svojim zákazníkom ako aj voči svojím zamestnancom. Rôzne zamestnanecké výhody a zdravotné benefity majú v Mecome dlhoročnú tradíciu", uzavrel generálny riaditeľ.Mecom Group je najväčším slovenským výrobcom mäsových výrobkov a od roku 2021 je súčasťou spoločnosti Smithfield Foods, ktorá je najväčším spracovateľom bravčového mäsa na svete. Smithfield Foods je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou. Bola založená v roku 1936 v americkom Smithfielde a dnes je globálnym svetovým lídrom v oblasti mäsospracujúceho priemyslu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 55 tisíc pracovníkov a dosahuje ročné tržby viac ako 16 miliárd dolárov.Informačný servis