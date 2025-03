Zamestnanci môžu rekreačné poukazy preniesť aj na svojich rodičov, treba však dodržať niekoľko povinností

Treba dodržať niekoľko povinností

17.3.2025 (SITA.sk) - Rekreačné poukazy na Slovensku fungujú od januára 2019 a ich cieľom je podporiť domáci cestovný ruch . Od januára 2025 však môžu zamestnanci preniesť rekreačné poukazy aj na svojich rodičov.Táto novinka z dielne SNS rozšírila okruh osôb, ktoré môžu využiť tento benefit. Rodičia tak môžu uvedený príspevok využiť sami alebo s manželom alebo osobou žijúcou v spoločnej domácnosti, bez účasti zamestnanca.Podľa Jitky Božekovej, partnerky poradenskej skupiny Atlas Group, je potrebné a dôležité, aby zamestnanec vedel preukázať vzťah k osobe, ktorá sa na rekreácii zúčastňuje, napríklad rodným listom."Aby firma mohla takýto rekreačný poukaz zamestnancovi poskytnúť, treba pamätať na niekoľko povinností, ktoré treba dodržať. Napríklad povinnou súčasťou účtovného dokladu potrebného na poskytnutie rekreačného poukazu je označenie zamestnanca, čiže musia byť na jeho meno," vysvetlila Božeková s tým, že je to potrebné aj vtedy, ak sa rekreácie sám zamestnanec nezúčastnil.Zároveň by rekreácie mali byť uhradené zamestnancom, keďže platba má byť hradená osobou, ktorá o príspevok žiada. Prípadne môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu rodiča, ak výdavky zaplatil rodič zamestnanca a zamestnanec ich rodičovi preukázateľne preplatil."Toto je nutné, pretože príspevok na rekreáciu sa poskytuje len zamestnancovi a základom je pracovný pomer zamestnanca so zamestnávateľom. Rodič zamestnanca nemá k zamestnávateľovi žiadny právny vzťah," vysvetlila partnerka poradenskej skupiny.Božeková objasnila, že zamestnávateľ musí poskytnúť rekreačný poukaz zamestnancovi, ktorý má pracovný pomer dlhší ako 24 mesiacov a pracuje vo firme s viac ako 49 zamestnancami. Dodala, že zamestnanec má nárok na náhradu do výšky 55 % oprávnených výdavkov, maximálne však 275 eur ročne.Príspevok môže byť použitý na pobytový balík na Slovensku najmenej na dve noci a na služby spojené s pobytom, ako sú stravovacie, športovo rekreačné, kúpeľné a wellness služby. Zamestnanec musí preukázať oprávnené výdavky do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie."Rekreačné poukazy môžu byť použité aj na viacdenné aktivity pre deti počas školských prázdnin. V tomto prípade platí poukaz pre dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu alebo prvé štyri ročníky gymnázia s osemročným vzdelávacím programom," uzavrela Božeková s tým, že zamestnanec musí preukázať výdavky dokladmi, ktoré obsahujú označenie zamestnanca.